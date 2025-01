Régimen de Nicolás Maduro debe estar listo para más sanciones

El pasado 10 de enero Maduro anunció que su gobierno avanzará “hacia una reforma constitucional que permita que se democratice todo el Estado, toda la sociedad y que avance hacia un proceso de fortalecimiento de una nueva forma de hacer la política, de una nueva democracia (...) vamos a echar las bases de la nueva economía autosustentable, no dependiente, diversificada”.

Para la firma CarpeDiem “la mera incertidumbre que rodea al proceso de reforma constitucional desmoviliza e inhibe inversiones, una variable clave para apostar a la recuperación económica de Venezuela”.

Según este informe “el devenir de la aún frágil recuperación de la producción petrolera es otra variable que incrementa la incertidumbre. Si bien el silencio sobre el enfoque que empleará la administración de Donald Trump ante el problema venezolano ha sido roto en los últimos días con las declaraciones del secretario de Estado Marco Rubio “el escenario del endurecimiento de las sanciones sectoriales se hace más probable”

Durante su audiencia de confirmación ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Rubio aseguró que en el caso de Venezuela “no hay un gobierno, tenemos organizaciones narcotraficantes que se han adueñado del Estado, hemos visto a casi 9 millones de venezolanos que han tenido que salir del país, se espera que muchos más salgan (…) Yo estoy en desacuerdo con lo que hizo el gobierno de Biden porque se dejaron embaucar, negociaron con Maduro, el accedió a realizar elecciones, pero fueron elecciones ficticias y ahora tenemos licencias para empresas como Chevron que le están inyectando millones de dólares a las arcas del régimen, de un régimen que no ha cumplido con sus compromisos”.

Aunque un sector muy significativo de la oposición venezolana suele pensar que las sanciones provocarán el quiebre de la coalición gobernante la posibilidad que la prohibición para la venta de crudo sea reimpuesta por EE. UU. ha sido respondida por el ministro de Defensa Vladimir Padrino López con mensajes de apoyo a Maduro.

“La Fuerza Armada Nacional Bolivariana no se quiebra con sanciones ni con chantajes” de recompensa -sostiene Padrino López- Nosotros no nos quebramos con sanciones ni con chantajes de recompensa, aquí los valientes están en formación (…) con armas para, de acuerdo con nuestra Constitución, defender nuestro territorio, nuestra independencia, nuestra integridad territorial y nuestra soberanía nacional

Según el ministro de Defensa de Maduro “la Fuerza Armada está mucho más unida y consciente del momento histórico que está viviendo la patria (…) Agradezco la solidaridad de la institución militar el presidente Maduro”

Crisis cambiaria

Leonardo Vera, Ph. D. en Economía en University of East London y presidente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas en Venezuela, sostiene que “en un escenario de no renovación de las licencias y de regreso de las sanciones sobre las empresas estadounidenses que operan en el país, el impacto sobre la economía de Venezuela será masivo (…) Ese escenario, cambia decisivamente la trayectoria que podrán tomar los ingresos externos de origen petrolero, el aporte fiscal que hace la industria de los hidrocarburos al sector público, la presión tributaria que se ejerce sobre la actividad no petrolera y la oferta de divisas en el mercado cambiario, la presión sobre el tipo de cambio, la tasa de inflación interna, el poder adquisitivo de la población, y, desde luego, la tasa de crecimiento de la economía”.

Vera recuerda que más allá de estos factores críticos (como la reforma constitucional, las elecciones parlamentarias y locales, y las acciones que tomen los Estados Unidos con respecto al negocio de los hidrocarburos en Venezuela), “Venezuela aún no resuelve la crisis que aqueja al mercado cambiario desde el último trimestre del pasado año. A pesar de la depreciación del tipo de cambio oficial, que a la fecha marca una cotización de 54,7 Bs./USD, la brecha entre el mercado oficial y el mercado paralelo es de 18%.

Perder $1.500 millones

Si la administración del presidente Donald Trump toma medidas drásticas como prohibir las licencias petroleras, impidiendo que Chevron exporte petróleo desde Venezuela el gobierno de Maduro deberá recurrir a la venta de crudo a través de intermediarios con importantes descuentos.

Incluso, la consultora Barclays Capital advierte en un informe enviado a sus clientes que los descuentos que tendría que hacer Maduro para poder vender petróleo fuera del mercado estadounidense podría suponer una pérdida de 1.500 millones de dólares.

En caso de que Trump endurezca las sanciones Barclays estima que el tipo de cambio, que actualmente es de 68 bolívares por dólar en el mercado paralelo, podría dispararse hasta 100 bolívares por dólar en el primer trimestre de este año.

Para Carlos Paparoni, diputado de la Asamblea Nacional electa en Venezuela en el año 2015 existen cuatro razones fundamentales para avalar las sanciones contra el país.

“Primero, se dificulta el lavado de dinero, tanto de la corrupción como del crimen organizado -sostiene el exparlamentario- El Tren de Aragua no podrá lavar dinero, pero tampoco los Raúl Gorrín, tampoco los Samark López. Segundo, se responsabiliza a quien reprime y quien ejecuta esas órdenes, pero también a quienes están robando al país. Tercero, se limita la movilidad. Y lo cuarto es proteger la economía, la economía de verdad, la economía formal de los venezolanos”.

Esta visión no es compartida por economistas como Francisco Rodríguez quien sostiene que el complejo debate sobre las sanciones “requiere no solo evaluar sus efectos colaterales, sino también analizar cómo estas afectan los incentivos de los actores en el poder. Lo fundamental es que esta discusión se base en una evaluación objetiva y rigurosa de la evidencia científica (…) la evidencia hasta ahora publicada indica que las sanciones han tenido efectos negativos significativos sobre las condiciones de vida de los venezolanos”.

@Puzkas