Régimen de Maduro expulsa a senadora colombiana y europarlamentarios del PP

Junto a ella, también habrían sido expulsadas dos mujeres ecuatorianas y dos jóvenes colombianos. Al grupo se le impidió comunicarse con las embajadas de sus respectivos países, bajo la amenaza de quitarle sus dispositivos móviles si realizaban llamadas.

“Nos están sacando sin ninguna razón. Pobre país, no hay argumentos, no hay información, no hay derechos. Pobres, están presos”, expresó Lozano Correa en un video publicado en X.

Senadora se solidariza

La senadora, que llegaba a Caracas por invitación del candidato de la unidad democrática, Edmundo González Urrutia, y la líder opositora María Corina Machado, expresó su solidaridad con el país vecino. “Cuando el avión aterrizó aplaudieron (pasajeros venezolanos) y gritaron que por Venezuela dan la vida. Ojalá el domingo ganen”, apuntó.

Lozano Correa alertó al canciller de Colombia, Luis Gilberto Murillo, sobre esta violación a los derechos de los colombianos.

Y, además, envió un mensaje a la líder opositora: “María Corina Machado no puedo llegar a nuestra cita, me deportan con total abuso del régimen que va a caer este domingo por el bien de Venezuela”.

Régimen expulsa europarlamentarios

El régimen chavista igualmente expulsó a la delegación del Partido Popular (PP), conformada por 10 diputados, senadores y europarlamentarios, luego de mantenerla retenida por más de dos horas en el aeropuerto venezolano.

La congresista española Cayetana Álvarez de Toledo, que a las 3:06 PM había publicado un video en su cuenta X con imágenes de su aterrizaje a Caracas, confirmó la expulsión de Venezuela. “El régimen dictatorial e infame de Nicolás Maduro ha decidido expulsarnos del país, no permitirnos la entrada con argumentos espurios y absurdos”, denunció.

Álvarez de Toledo indicó que se había comunicado con la líder opositora, María Corina Machado, a quien le transmitió su afecto y la fuerza de “millones de españoles y demócratas de todo el mundo, que contemplan esa gesta que ella está protagonizando junto a Edmundo González”.

Igualmente, transmitidos “toda la fuerza y esperanza” a los millones de venezolanos que en los últimos meses se han movilizado “de manera heroica e histórica", en su lucha por la libertad y democracia de Venezuela.

“No tengan miedo, vayan masivamente a votar este domingo para que este país abra las puertas y las ventanas para que sea esa nación libre y democrática, fuerte, próspera y vibrante que tiene todo el derecho a ser”, aseveró.

“El régimen tiene miedo”

La delegación del PP, que serviría como observadora a petición de la oposición democrática, está integrada por el vicepresidente tercero del Parlamento Europeo (PE), Esteban González Pons; el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado; y la diputada Cayetana Álvarez de Toledo, entre otros.

Minutos antes de que fuera expulsada, el presidente del PP de España, Alberto Núñez Feijóo, había denunciado, en X, su retención en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía.

El congresista español había exigido al gobierno socialista de Pedro Sánchez que ponga los medios necesarios para que los dirigentes europeos fueran liberados inmediatamente.

“Estoy en contacto con María Corina Machado. Los demócratas venezolanos valoran que estemos a su lado, pese a las amenazas, para desnudar a la tiranía de Maduro ante el mundo. Es el régimen quien tiene miedo: saben que el espíritu democrático del pueblo venezolano es imparable”, subrayó.

La cúpula chavista también impidió que la misión de observadores de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), invitada como veedores internacionales de los comicios presidenciales, abordara el vuelo de la aerolínea Copa Airlines de Panamá con destino a Caracas.

A través de las redes sociales, los exmandatarios del grupo IDEA denunciaron que el régimen ordenó que se suspendieran dos vuelos Ciudad de Panamá - Caracas y uno de Caracas - Ciudad de Panamá, tomando como "rehenes" a cerca de 450 personas por más de una hora. Esto, para evitar que llegaran a Caracas a acompañar el proceso electoral, en el que Nicolás Maduro busca sumar seis años más de mandato.

