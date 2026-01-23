viernes 23  de  enero 2026
JUSTICIA

Régimen de Maduro hizo blanqueo de 500 millones de euros en un banco de Bulgaria

La investigación está en manos de la justicia de EEUU luego que la fiscalía búlgara remitió en 2024 el caso sobre las cuentas en Investbank entre 2017 y 2019

Régimen de Maduro en otra trama con Pdvsa (foto fachada de Pdvsa en Caracas)

MIGUEL ZAMBRANO /AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI. El régimen de Maduro hizo un blanqueo casi 500 millones de euros, equivalentes a 587.3 millones de dólares, a unas 101 cuentas del banco Investbank, entre 2017 y 2019, según estableció la Fiscalía General de Bulgaria en un proceso bajo el número 16709/2022 y que desde 2024 se encuentra bajo jurisdicción de EEUU, según investigación periodística.

Se informó que esta nueva trama que involucra a Maduro está en manos de la justicia estadounidense desde 2024, cuando el fiscal búlgaro Plamen Ivanov archivó el caso el 4 de junio con el alegato de que las autoridades estadounidenses estaban en “mejor posición” para investigar la trama de la cual existían pruebas de la actividad delictiva.

El centenar de cuentas bancarias identificadas como “especiales de abogados” tendrían como único titular a Tsvetan Tsanev, único intermediario legalmente responsable del movimiento de fondos y quien era al mismo tiempo accionista encubierto del banco, según el portal Armando Info.

La estatal petrolera PDVSA figura como la principal fuente de los fondos, informó el portal búlgaro Bivol que reveló detalles de la investigación.

“La orden de la Fiscalía establece que el dinero en las cuentas de Tsanev forma parte de un flujo de caja transnacional a gran escala que se origina directamente de empresas estatales venezolanas, como la gigante petrolera PDVSA, la corporación de comercio exterior Corpovex y el banco estatal Bandes”, indicó el documento fiscal reportado por el medio.

Régimen de Maduro y blanqueo

El caso se inició en 2017 al detectarse un lavado inicial de 150 millones de dólares por parte del régimen venezolano en cuentas del Investbank y fue dado a conocer por los servicios de inteligencia de EEUU y Reino Unido, en ese año, según los trabajos periodísticos.

Además del investigado lavado de dinero, la fiscalía determinó que 450 millones de euros aproximadamente “se esfumaron en cuentas offshore” relacionadas con el régimen de Maduro. De esa cantidad estarían embargados y disponibles 46 millones de dólares.

Se desconoce el destino del resto del dinero, pero según la investigación de Bivol “fue redirigido a otros destinos”, y mencionó transferencias a sociedades offshore en Panamá, Emiratos Árabes Unidos y Hong Kong. También reveló que los movimientos bancarios se realizaron a través de cientos IP de EEUU y Venezuela en tiempos en los que “los representantes de Tsanev ni siquiera residían en los respectivos países”.

La investigación contra el régimen de Maduro involucra también al búlgaro Investbank.

Según Bivol, no es la primera vez que este banco participa en actividades financieras sospechosas.

En 2006, el entonces embajador de EEUU en Bulgaria, John Beyrle, calificó a Investbank de “manzana podrida” y lo acusó de “canalizar dinero para criminales conocidos en esquemas de lavado de dinero e involucrados en préstamos conectados”, según el reporte.

FUENTE: Con información bivol.bg/Panampost, Armando Info

