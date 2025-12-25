Régimen de Maduro libera alrededor de 70 presos políticos poselectorales en Navidad

Familiares de los presos políticos en Venezuela exigen su liberación

CARACAS — Alrededor de 70 detenidos tras las elecciones presidenciales en Venezuela en 2024 fueron excarcelados esta Navidad , informó el jueves una ONG conformada por activistas de derechos humanos y familiares de presos políticos .

Los excarcelados fueron arrestados en medio de la crisis política desatada por las elecciones presidenciales de julio de 2024, cuando Nicolás Maduro se juramentó para un tercer mandato en medio de denuncias de fraude desde la oposición.

La proclamación de Maduro desató protestas que dejaron unos 2,400 detenidos que el propio dictador calificó de "terroristas". Más de 2,000 han sido excarcelados, según cifras oficiales.

Las excarcelaciones comenzaron desde la madrugada de este jueves 25 de diciembre, informó el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve).

"Celebramos la excarcelación de más de 60 venezolanos, quienes jamás debieron estar detenidos arbitrariamente. Aunque no son totalmente libres, seguiremos trabajando por la libertad plena de ellos y de todos los presos políticos", declaró Andreína Baduel, al frente del Clippve.

No están claras las condiciones

No están claras las condiciones de estas liberaciones. La Fiscalía chavista no da detalles sobre las excarcelaciones.

Según el relato de familiares, 70 de los detenidos estaban en la cárcel de máxima seguridad Tocorón, ubicada en el estado Aragua, a unos 134 kilómetros de Caracas. Esta prisión fue habilitada para albergar a detenidos poselectorales.

También se reportan liberaciones en otras prisiones.

"Debemos recordar que son más de 1,000 familias con presos políticos", añadió Baduel, hija del fallecido general Raúl Isaías Baduel, un antiguo colaborador del expresidente Hugo Chávez. El militar murió en prisión en 2021.

Además, su hermano, Josnars Adolfo Baduel, está detenido hace cinco años acusado por el régimen de "terrorismo".

Está "en condiciones inhumanas y con un estado de salud delicado por secuelas de torturas", dijo. "Amerita operaciones cuatro con carácter de urgencia".

En Venezuela hay al menos 902 "presos políticos", de acuerdo al relato más reciente de la ONG Foro Penal.

Presos políticos excarcelados

Hasta ahora, el Clippve ha confirmado la excarcelación de las siguientes personas:

Eduak Ramírez, Luiz Perozo, Daniel Acacio, Andrew Morales y Frank Revilla, en Tocorón.

Del Centro Penitenciario Femenino La Crisálida, en Miranda (norte), Maria Elba Delgado; y los adolescentes Dainer Abraham Rivero, Ángel Gabriel González y Luisneider Angel Zuñiga, de La Guaira (norte).

El Comité expresó en un comunicado publicado en redes sociales que "cada nombre que sale de las listas de reclusión injusta representa una victoria para la verdad y la esperanza". "Exigimos libertad para todos los que aún siguen detenidos por razones políticas en Venezuela", aseveró.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/clippve/status/2004236073656877538&partner=&hide_thread=false EXCARCELADOS | Familiares confirman liberaciones de presos políticos en Tocorón, Las Crisálidas y tres adolescentes de La Guaira



Desde la madrugada de este jueves 25 de diciembre, madres, familiares y amigos han reportado la excarcelación de al menos 60 personas desde la… pic.twitter.com/rLN4t3FsME — Comité por la Libertad de los Presos Políticos. (@clippve) December 25, 2025

Excarcelaciones "selectivas y discrecional"

Por su parte, la ONG venezolana Justicia, Encuentro y Perdón indicó que entre 63 y 75 personas han sido excarceladas, una cifra que es "claramente insuficiente si se compara con las 1,085 personas privadas de libertad por motivos políticos que constan en nuestros registros".

En este sentido, señaló que pese a que toda excarcelación "tiene un impacto positivo e inmediato en la vida de la persona afectada y de su entorno familiar", esto "no corrige la ilegalidad de fondo". "Más de 1,000 personas continuarían privadas de libertad de manera injustificada", ha precisado en redes sociales.

La ONG también indicó que "el carácter selectivo y discrecional de estas excarcelaciones confirma que la privación de libertad ha sido utilizada como un instrumento de persecución política" por parte del régimen de Maduro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JEPvzla/status/2004243429006483930&partner=&hide_thread=false #ATENCIÓN

Nos encontramos realizando seguimiento a las excarcelaciones de personas privadas de libertad por razones políticas que se han registrado en las últimas horas en distintos centros de reclusión de Venezuela.



Hasta el momento, se reporta la excarcelación de entre 63 y 75… — Justicia, Encuentro y Perdón (@JEPvzla) December 25, 2025

FUENTE: Con información de AFP / Europa Press / redes sociales