María Corina Machado alerta al mundo sobre amenazas de ejecución extrajudicial contra presos políticos

MIAMI. - La líder opositora y Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado , lanzó un alerta mundial sobre amenazas de ejecución extrajudicial contra los presos políticos en Venezuela , por parte del régimen de Maduro, y afirmó que “hay vidas en riesgo hoy”.

A través de su cuenta en X, Machado aseguró que las amenazas han sido emitidas por agentes de los organismos represivos del régimen, por lo cual pidió a la comunidad internacional activar medidas urgentes para prevenir esas intimidaciones que constituyen crímenes de lesa humanidad y violaciones graves al Derecho Internacional Humanitario.

“El régimen es responsable de cualquier daño físico y psicológico que ocurra a partir de estas amenazas”, afirmó la dirigente quien abandonó Oslo, capital de Noruega, hace siete días, tras recibir el premio en lo que fue su primera aparición pública luego de pasar más de un año en la clandestinidad.

Contra presos políticos en Venezuela

Machado señaló en su mensaje que recibió en las últimas horas información de que agentes de los cuerpos represivos del régimen de Maduro han hecho “amenazas directas y sistemáticas de ejecución extrajudicial” contra presos políticos que se encuentran recluidos en la cárcel de El Rodeo, cercana a Caracas.

Estos hechos, dijo, constituyen crímenes de lesa humanidad, violaciones graves al Derecho Internacional Humanitario y un riesgo inminente para la vida de personas que hoy se encuentran en condiciones de rehenes del Estado.

“Se trata de intimidaciones directas, reiteradas y dirigidas a personas totalmente indefensas, privadas de libertad y bajo custodia estatal”, apuntó y responsabilizó al régimen de Maduro de cualquier daño físico y psicológico en los presos.

En la cárcel de El Rodeo, convertida en centro de reclusión de presos políticos, se encuentran cinco militares y civiles que estarían bajo un severo régimen de castigo que los mantiene por más de 50 días sin alimentos, medicinas, comunicación con familiares, y además se encuentran aislados y esposados en una “zona de castigo” bajo tratos crueles, según denunció el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) hace tres días.

En ese lugar de reclusión también se encuentra Nahuel Gallo, gendarme argentino, a quien el régimen de Maduro mantiene aislado desde su detención arbitraria el 8 de diciembre de 2024.

Apoyo internacional

Ante la información, Machado exigió “la acción inmediata” de los organismos internacionales de derechos humanos, así como también instó a los gobiernos democráticos y aliados a actuar.

Les pidió “activar medidas urgentes de presión diplomática, monitoreo internacional y advertencias formales para disuadir al régimen de concretar estas amenazas”

“Solicitamos protección inmediata para los presos políticos, acceso a observadores independientes y garantías efectivas de vida e integridad personal”, urgió.

