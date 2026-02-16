lunes 16  de  febrero 2026
DDHH

Denuncian "nuevo método de tortura" del régimen chavista: la cámara del entubamiento

Tamara Suju, directora del Instituto Casla, dijo que los presos políticos de la cárcel Rodeo I son víctimas de tortura con tubos por la nariz, el ano y el pene

Tamara Suju, abogada venezolana defensora de los Derechos Humanos.&nbsp;

Tamara Suju, abogada venezolana defensora de los Derechos Humanos. 

CORTESÍA Tamara Suju
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS. - La abogada venezolana Tamara Suju, directora ejecutiva del Instituto Casla, denunció un nuevo método de tortura del régimen chavista: la cámara del entubamiento en la enfermería de la cárcel del Rodeo I. Esta prisión está ubicada en Guatire, a 47.5 kilómetros de Caracas.

"Nosotros tenemos 26 años documentando torturas y esta nunca la habíamos visto: la cámara de entubamiento en la enfermería del Rodeo I. Esto es cometido por los médicos que están ahí, o que se hacen pasar por médicos, porque están con uniforme y encapuchados", señaló Suju.

Lee además
Familiares de presos políticos participan en una protesta alrededor de El Helicoide, en Caracas (Venezuela).
DDHH

ONG venezolana señala que excarcelación de presos políticos no puede esperar por ley de amnistía
Las familias de los presos políticos venezolanos realizaron el miércoles 21 de enero su décima cuarta vigilia en las adyacencias de varios centros de detención
VENEZUELA

Solicitan asistencia internacional inmediata para presos políticos en cárcel militar, temen por sus vidas

Narró que los torturadores de los presos políticos acuestan a las víctimas. A los presos los amarran, los sostienen y "los entuban por la nariz, por el ano y por el pene".

La activista de derechos humanos señaló que para esta tortura se usan tubos anchos, "para causar más desgarre", y los ha mantenido entubados durante tres días. "Los torturan moviéndoles los tubos", añadió.

Presos políticos sin hidratación

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos denunció este lunes 16 de febrero que en la Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), en Caracas, los funcionarios niegan la hidratación a los presos políticos que están en huelga de hambre.

Señalaron que los detenidos estarían presentando signos de descompensación tras más de 60 horas en huelga de hambre. "Esta prohibición de hidratación se suma a la negación de atención médica, lo que agrava gravemente el estado de salud de las personas detenidas. Resulta inaceptable que, dadas las condiciones en las que se encuentran, las autoridades nieguen el acceso a insumos mínimos y vitales, poniendo en riesgo su vida e integridad", dijo la ONG.

En el sitio, 10 mujeres, familiares de presos políticos, también se mantienen en huelga de hambre desde el sábado 14 y presentan debilidad.

FUENTE: Con información de Tamara Suju /Alessandra Martín/ Comité por la Libertad de los Presos Políticos

Temas
Te puede interesar

María Corina Machado alerta sobre colapso de familiares de presos políticos que mantienen huelga de hambre

Foro Penal confirma 431 presos políticos excarcelados por el régimen venezolano

Orlando Viera-Blanco llama a la "redención política" tras la caída de Maduro

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Fotografía divulgada por la Embajada de España en Estados Unidos en su cuenta de la red social X (@SpainInTheUSA) donde aparece Benjamin León Jr. (i) juramentando como nuevo embajador de Estados Unidos en España 
crónica

Atrévete a soñar

George Washington, Abraham Lincoln, John F. Kennedy y Ronald Reagan.
EEUU

Presidents' Day, ¿Qué celebramos?

Imagen referencial del dictador cubano Fidel Castro. 
REPORTAJE

La dictadura castrista tiene fecha de caducidad

Coche de la Policía de Pawtucket, en Rhode Island (Estados Unidos)-  video
SUCESOS

Tiroteo durante partido de hockey en EEUU deja dos muertos y varios heridos

Delcy Rodríguez, vicepresidente del régimen madurista.
VENEZUELA

Delcy Rodríguez acelera desarticulación de andamiaje chavista: elimina misiones y entes creados por Maduro

Te puede interesar

Coche de la Policía de Pawtucket, en Rhode Island (Estados Unidos)-  video
SUCESOS

Tiroteo durante partido de hockey en EEUU deja dos muertos y varios heridos

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Fotografía divulgada por la Embajada de España en Estados Unidos en su cuenta de la red social X (@SpainInTheUSA) donde aparece Benjamin León Jr. (i) juramentando como nuevo embajador de Estados Unidos en España 
crónica

Atrévete a soñar

Hispanic Prosperity Gala reunió en The Mar-a-Lago Club a una amplia representación de líderes internacionales.
LIDERAZGO HISPANO

Hispanic Prosperity Gala reunió en Mar-a-Lago a líderes políticos, empresarios y referentes globales

Acompañada por sus hermanos Camron y Annie, la presentadora de NBC, Savannah Guthrie, pidió el regreso de su madre desaparecida
SUCESOS

Presentadora de "Today" envía nuevo mensaje a secuestradores de su madre

El artista Fredy Villamil en una exposición colectiva en el Salon Comparaisons, París.
artes visuales

Pintor autor del proyecto visual #SOSnuestraamerica participa en exposición en París