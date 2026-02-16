Denuncian "nuevo método de tortura" del régimen chavista: la cámara del entubamiento

CARACAS. - La abogada venezolana Tamara Suju, directora ejecutiva del Instituto Casla, denunció un nuevo método de tortura del régimen chavista: la cámara del entubamiento en la enfermería de la cárcel del Rodeo I. Esta prisión está ubicada en Guatire, a 47.5 kilómetros de Caracas.

"Nosotros tenemos 26 años documentando torturas y esta nunca la habíamos visto: la cámara de entubamiento en la enfermería del Rodeo I. Esto es cometido por los médicos que están ahí, o que se hacen pasar por médicos, porque están con uniforme y encapuchados", señaló Suju.

Narró que los torturadores de los presos políticos acuestan a las víctimas. A los presos los amarran, los sostienen y "los entuban por la nariz, por el ano y por el pene".

La activista de derechos humanos señaló que para esta tortura se usan tubos anchos, "para causar más desgarre", y los ha mantenido entubados durante tres días. "Los torturan moviéndoles los tubos", añadió.

Presos políticos sin hidratación

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos denunció este lunes 16 de febrero que en la Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), en Caracas, los funcionarios niegan la hidratación a los presos políticos que están en huelga de hambre.

Señalaron que los detenidos estarían presentando signos de descompensación tras más de 60 horas en huelga de hambre. "Esta prohibición de hidratación se suma a la negación de atención médica, lo que agrava gravemente el estado de salud de las personas detenidas. Resulta inaceptable que, dadas las condiciones en las que se encuentran, las autoridades nieguen el acceso a insumos mínimos y vitales, poniendo en riesgo su vida e integridad", dijo la ONG.

En el sitio, 10 mujeres, familiares de presos políticos, también se mantienen en huelga de hambre desde el sábado 14 y presentan debilidad.

FUENTE: Con información de Tamara Suju /Alessandra Martín/ Comité por la Libertad de los Presos Políticos