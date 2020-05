Renuncia J.J. Rendón en medio de controversia por contrato para remover a Maduro

En un breve comunicado de prensa de la AN se reporta que el presidente Guaidó “agradeció su dedicación y compromiso con Venezuela” a Rendón y a Vergara, cuyas firmas aparecerían en lo que el estratega político calificó como un “acuerdo exploratorio” que "no llegó a ejecutarse", aunque reconoció que se le pagó un anticipo de 50.000 dólares a Silvercorp, firma militar que se encargaría de la misión de remover a Maduro.

Según la AN, “Rendón y Vergara ratificaron su respaldo a la causa democrática, al presidente (e) Juan Guaidó e hicieron un llamado a todos los sectores nacionales e internacionales a reforzar el respaldo al Presidente interino y a la necesidad de conformar un Gobierno de Emergencia Nacional como la única vía real para salvar a Venezuela de una catástrofe sin precedentes”.

La semana pasada, Rendón dijo a DIARIO LAS AMÉRICAS que “para no seguir dándole vueltas a algo que no tiene sentido, no existe tal contrato. Una cosa que se firmó y se dejó sin efecto, no tiene validez más allá del papel que la contiene y como referencia para armar escándalo y discutirla”.

Según The Washington Post, Jordan Goudreau, representante de Silvercorp, habría afirmado tener 800 hombres listos para infiltrar Venezuela y “extraer” a Maduro y sus secuaces. “El contrato era una hipótesis, fue un preacuerdo para estudiar la factibilidad, [pero] no la hubo”, acotó en su momento Rendón.

El contrato al que se refiere Rendón guardaría relación con una supuesta “invasión” a Venezuela que habría sido "frustrada" el pasado domingo 3 de mayo en el área de La Guaira, cerca de Caracas. Para Rendón, “no hay misión fallida, hay un montaje del régimen”.

En esa acción habrían muerto ocho personas y otras 18 habrían sido detenidas. Entre los arrestados se encuentran dos ciudadanos estadounidenses, Airan Berry y Luke Denman, ambos exmilitares y supuestos trabajadores de Silvercorp.

Por su parte, el presidente Guaidó rechazó tener relación con alguna compañía de seguridad estadounidense. “El gobierno legítimo no tiene relación con ninguna empresa de la rama de seguridad y defensa”, dijo en un comunicado de prensa.

Guaidó también desestimó a través de sus redes sociales el nuevo “intento de golpe de Estado”, del que lo señala el régimen de Maduro.

“Claro que hay militares patriotas dispuestos a luchar por Venezuela, pero es evidente que lo ocurrido en Vargas es una nueva olla de la dictadura”, publicó el presidente interino en su cuenta en Twitter.