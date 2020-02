Renuncia presidente del partido ARENA tras acusaciones por tráfico de armas

El expresidente del partido ARENA es propietario de la empresa Centrum. Su cargo político podría haber influenciado para hacer negocios con instituciones del Gobierno durante las pasadas administraciones.

En noviembre de 2019, fue denunciado ante la Fiscalía General de la República (FGR), por el Ministerio de Defensa de ese país por los presuntos delitos de hurto de armamento de la Fuerza Armada y estafa agravada en perjuicio de la institución.

De acuerdo con la institución castrence, el ahora expresidente del derechista partido ARENA, entregó obuses, un tipo de armamento de artillería, valorado en $2 millones de dólares y a cambio recibieron de Centrum “armamento que no funciona”.

El armamento le habría producido jugosas ganancias a López Davidson, de acuerdo con la denuncia. La “permuta” de armamento se realizó durante los gobiernos anteriores del izquierdista Frente Farabundo Martí (FMLN), de Mauricio Funes, prófugo de la justicia salvadoreña que le juzga por corrupción, y de Salvador Sánchez Cerén.

El FMLN es un partido aliado de Cuba y del régimen venezolano que recibió beneficios de petróleo de Venezuela a través de Alba Petróleos de El Salvador.

Las autoridades del Ministerio de Defensa en su denuncia establecen que el proceso de permuta de armamento con la empresa Centrum está viciado desde que inició en el año 2013.

López Davidson ha negado las acusaciones, pero se vio obligado a renunciar al máximo cargo en su partido cuatro meses después de la denuncia en su contra, y acusa al nuevo presidente Nayib Bukele de ser el responsable de la denuncia en su contra.

“Hoy vengo ante ustedes con mucha responsabilidad a decirles que me aparto de la presidencia de Arena, jamás de mi partido. Es un buen momento, para definir las acciones por difamación y calumnia que he sido objeto por parte del ciudadano presidente Nayib Bukele, ataques de los que he sido objeto por ser el presidente de Arena solo para también dañar al partido, como dicen, no importa los medios para dañar, el fin o una mentira repetida mil veces se vuelve una verdad. Esto es parte del accionar constante del Ejecutivo, francamente es una lástima", dijo el ahora expresidente de ARENA.

La presidencia de la República de El Salvador emitió un comunicado en el que señala que López Davidson, enfrenta serias acusaciones por tráfico de armas, estafa, evasión de impuestos, falsedad y cohecho, “delitos que atentan contra la seguridad de los salvadoreños, tenga como resultado una justa condena del ahora expresidente de Arena”.

Al mismo tiempo, exhorta al sistema judicial a cumplir con el mandato constitucional de procurar justicia, “ya que, durante décadas crímenes como este han quedado en la impunidad”, señala el comunicado presidencial.

“Como Gobierno, nos comprometemos a señalar, denunciar, y colaborar con la investigación que lleva a cabo la FGR de todos aquellos delitos que atenten contra la seguridad del pueblo salvadoreño.

“Esta presidencia no tolerar ningún acto de corrupción, que impida que nuestro país salda de la dinámica que solo ha beneficiado a unos cuantos, dejando en la exclusión a millones de salvadoreños”, dice el comunicado del gobierno salvadoreño

El presidente Bukele escribió en su cuenta en Twitter que “en cualquier país del mundo, la renuncia del presidente del principal partido de oposición porque lo investigan por tráfico de armas, sería un escándalo nacional. Estamos tan acostumbrados a que los políticos negocien, financien y protejan crimínales, que esto ya se ve normal”, indicó.

Las acciones del expresidente de ARENA, causan perjuicio al estado salvadoreño, de acuerdo con la denuncia.