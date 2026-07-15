¿Cuál es el peligro invisible de personas rescatadas tras un sismo y la "regla de oro" para salvar vidas?

Hernán Gil, sobreviviente de los dos terremotos que azotaron Venezuela, recibe asistencia de miembros de equipos de rescate internacionales antes de ser trasladado de urgencia en ambulancia en Catia La Mar, estado de La Guaira, Venezuela, el 2 de julio de 2026, ocho días después del sismo.

CARACAS .- Personas rescatadas con vida de los escombros de edificaciones en La Guaira y la capital de Venezuela, tras los fuertes sismos ocurridos el 24 de julio, han ingresado a hospitales y clínicas con complicaciones "invisibles" de salud , ocasionadas por la fuerte presión en los músculos de las extremidades, principalmente.

“Es el síndrome del aplastamiento ”, afirma la médico internista Andrea Odreman que asiste en una clínica privada en Caracas. La condición puede ocurrir también en casos de fallas estructurales durante construcciones o por deficiencias de mantenimiento en estructuras públicas.

TRAGEDIA Personas heridas en la búsqueda de familiares entre escombros, otro rostro que dejan los sismos en Venezuela

CONSECUENCIAS La salud mental de los cubanos gravemente afectada por los constantes apagones

“Es una condición grave que se produce cuando un grupo de músculos, especialmente los de las extremidades, quedan bajo presión durante un tiempo prolongado y se interrumpe el flujo sanguíneo hacia el músculo”, explica.

Más de dos o tres horas de compresión muscular son suficientes para que aparezca complicaciones de salud que no se ven a simple vista, presagiadas por frialdad en el cuerpo, ausencia de pulso o notoria palidez.

Síndrome de salud tras sismos

“Las fibras empiezan a morir, sufren lo que es isquemia y posteriormente necrosis, o sea, disminución del aporte de oxígeno, con la posterior muerte de estas células musculares”, señala Odreman.

“Cuando estas células mueren, se liberan unas toxinas que están dentro de ellas, como son proteínas de gran tamaño (mioglobina, el potasio y fosfato) y esto se engloba en un diagnóstico que implica problemas principalmente renales y cardiovasculares”, detallo al hacer referencia al complejo proceso de impacto.

El principal órgano afectado es el riñón, uno de nuestros principales filtros en el cuerpo.

“Cuando la mioglobina es liberada en el torrente sanguíneo por la comprensión, obstruye este filtro y genera una insuficiencia renal aguda que puede ser tan rápidamente progresiva que puede llevar al paciente a terapia de hemodiálisis”.

La segunda complicación es cardiovascular debido a las altas concentraciones de potasio, mineral liberado por las filas musculares, y este puede ocasionar arritmias que degeneran en un infarto o paro cardíaco, apuntó.

Regla de oro fuera de los escombros

Ante la existencia preocupante de casos del síndrome del aplastamiento en afectados, incluso de rescatistas, que han sido internados en la unidad de cuidados intensivos de centros de salud de La Guaira y Caracas, la especialista indica algunas recomendaciones para el rescate y posterior abordaje médico.

La primera sugerencia para los socorristas es identificar dónde se encuentra la víctima entre los escombros y luego evaluar, si es posible, está bajo aplastamiento de las losas de concreto para proceder al protocolo de rescate y no hacerlo de forma inmediata.

“Liberar a una víctima de aplastamiento de forma inmediata supone cumplir una regla de oro que es la fluidoterapia, en primera instancia, es decir, abordar los accesos venosos para el suministro de líquido, pues no cumplir las normas básicas puede hacer que el paciente fallezca”.

Advierte que lo recomendable es que lo hagan socorristas especializados. Usar líquidos puedan barrer con estas toxinas para preservar la función renal".

Una vez suministrado el líquido, se debe trasladar a la persona rescatada al centro de salud más cercano.

Odreman indicó que la recuperación es totalmente posible con un abordaje temprano y correcto, así como un tratamiento que incluye cirugía, hospitalización y un apoyo psicológico elemental para el acompañamiento indispensable en estos pacientes, tras padecer el efecto de los sismos.

FUENTE: Entrevista a Andrea Odreman, médico internista del GMSP