domingo 28  de  junio 2026
TRAGEDIA EN VENEZUELA

Rescatista de México denuncia presión oficialista; chavismo obstruye ayuda de voluntarios tras los sismos

El socorrista Héctor Méndez afirmó que una reportera oficialista le instó a agradecer a Delcy Rodríguez el trabajo, en medio del caos y la desorganización oficial

En Venezuela, los sismos dejaron grandes destrozos en edificios donde familiares esperan el rescate de víctimas

En Venezuela, los sismos dejaron grandes destrozos en edificios donde familiares esperan el rescate de víctimas

EFE/Henry Chirinos
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- Uno de los rescatistas de México, conocido como “el Topo mayor”, denunció haber sido presionado por una periodista del chavismo de Venezuela a expresar agradecimiento a la jefa encargada del país, Delcy Rodríguez, por las labores de socorro que realizan en zonas del estado La Guaira, el más afectado por los fuertes sismos del 24 de junio.

“Yo no soy político, soy rescatista, voluntario, soy sociedad civil y no me das a decir qué diga. Yo estaba encabronado, la mandé al diablo, y luego vino el subjefe y le dijo a la jefa ‘disculpa pero maltraté a esta pendeja”, relató Héctor Méndez, socorrista mexicano conocido como “el Topo mayor”, a medios internacional.

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Cómo se le ocurre decir a un pinche viejo lo que tiene que decir”, exclamó muy contrariado, ante el escenario dantesco y la búsqueda de sobrevivientes debajo de pesados escombros, por parte de los equipos de rescate en los que participan varios países.

La tragedia ha dejado 1,430 muertos, más de 3.300 heridos y más de 4,000 familias sin hogar, principalmente en La Guaira, sectores de Caracas y de dos estados cercanos, cifras que van aumentando con el paso de los días.

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Bloqueo de ayuda por el chavismo

La denuncia de Méndez se suma a muchas otras sobre el bloqueo de la ayuda humanitaria destinada a sobrevivientes y familias desesperadas en zonas devastadas del litoral central, mientras se intensificaban las labores de rescate al transcurrir más de las 72 horas críticas desde el “doblete sísmico”.

Un grupo de voluntarios de Usar 13 de España desistió de llegar a Venezuela, luego de esperar dos días por respuestas para su vuelo que ya tenían pautado para el ayer sábado.

“Por temas burocráticos entre embajada de Venezuela y España y la aerolínea no se pudieron ir y solo quedan los equipos de Reino Unido y de Francia, reportó la periodista venezolana en Madrid, Goizeder Azúa.

El jueves pasado, Rodríguez ordenó militarizar las carreteras y puntos de acceso a las zonas devastadas y los centros de acopio, a la vez que el ministro Diosdado Cabello ordenó fuertes restricciones en la vía hacia el litoral “por razones humanas y sanitarias”, y periodistas locales señalaron las dificultades que oponen funcionarios del chavismo para ingresar comida y ropas a los centros de acopio.

La periodista Maryorín Méndez afirmó que luego de tres días de permanecer en las zonas de destrucción, se ha visto llegar a “un aluvión de personas” este sábado, luego de no haber llegado asistencia en las primeras 36 horas. Y destacó la falta de coordinación y de atención oficial efectiva.

Los propios guaireños dicen que no todos los que llegan están capacitados y tienen buenas intenciones; sigo viendo que el peso del rescate y la ayuda está en los voluntarios y propios habitantes de La Guaria, tenemos una policía que lo que hace es estar allí en custodia”, aseguró.

FUENTE: Con información de EVTV, EFE, red Instagram

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