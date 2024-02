Rocío San Miguel, incomunicada y sin garantía de derechos

Más adelante señala que “hasta las 10:30 am de hoy 13 de febrero, la defensa técnica no se ha podido comunicar con Rocío San Miguel o con alguno de los cinco familiares que también habrían sido presentados ante el Tribunal Segundo de Control con competencia en Terrorismo, a cargo del juez Carlos Liendo. No sabemos del paradero de cada una de esas personas, de modo que persiste la desaparición forzada. Rocío San Miguel suma 100 horas incomunicada”. Los abogados insisten en que San Miguel no tuvo derecho a la defensa.

Este 12 de febrero, a través de su cuenta en la red X, Saab indicó que ante el Tribunal Segundo de Control con competencia en Terrorismo, a cargo del juez Carlos Liendo, la presidenta de la ONG Control Ciudadano fue acusada de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación, entre otros, en la trama conspirativa contra el gobierno de Nicolás Maduro, denominada “brazalete blanco”. No especificó sitio de reclusión ni condiciones de salud de la abogada.

El fiscal informó que también fue solicitada privativa de libertad contra Alejandro González De Canales, expareja de San Miguel, por “revelación de secretos políticos y militares concernientes a la seguridad de la nación, obstrucción a la administración de justicia y asociación”.

Para Miranda Díaz San Miguel (hija de Rocío San Miguel), Miguel Ángel San Miguel Sosa (hermano), Alberto San Miguel Quigosos (hermano) y Víctor Díaz Paruta (padre de Miranda), también detenidos, el Ministerio Público pidió medidas cautelares, consistentes en presentaciones periódicas ante el tribunal.

“No sabemos del paradero de cada una de esas personas, de modo que persiste la desaparición forzada. Rocío San Miguel suma 100 horas incomunicada”, insistió la defensa.

"Tan pronto recabemos y verifiquemos los resultados de la audiencia de presentación anunciada por el Ministerio Público, convocaremos a la prensa e informaremos", dijo el equipo de abogados de la activista.

FUENTE: Comunicado de defensa técnica de Rocío San Miguel / Efecto Cocuyo/ Tal Cual / Redacción Diario las Américas