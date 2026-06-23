martes 23  de  junio 2026
BALOTAJE

Sánchez denuncia "fraude en desarrollo" en Perú y no reconocerá al gobierno de Fujimori

El candidato izquierdista no presentó pruebas de su denuncia y solicitó anular la votación en el exterior

&nbsp;Roberto Sánchez, del partido Juntos por el Perú, afirmó que se vulneró la norma electoral al exonerar que los votos en el exterior no se enviaran digitalmente (AFP)

 Roberto Sánchez, del partido Juntos por el Perú, afirmó que se vulneró la norma electoral al exonerar que los votos en el exterior no se enviaran digitalmente (AFP)

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LIMA.- El candidato izquierdista Roberto Sánchez denunció este martes, 23 de junio, sin aportar pruebas, que hay “un fraude en desarrollo” y anunció que no reconocerá como presidenta del país a su rival, la derechista Keiko Fujimori, quien lo aventaja en el conteo de votos de la segunda vuelta presidencial en Perú.

En una rueda de prensa, Sánchez argumentó su solicitud de anular la votación en el exterior por considerar que se vulneró la norma electoral al cambiarse para la segunda vuelta y la protección de los votos hasta su llegada a Lima, lo que revertiría los resultados y lo haría ganador a él, que ha sido el más votado en el territorio nacional.

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Con el escrutinio al 99.71%, Fujimori tiene el 50.11% de los votos válidos frente al 49,88 % de Sánchez, con una diferencia entre ambos de 40.468 votos.

Sin embargo, los porcentajes se invierten si se restan los votos del exterior, de modo que Sánchez logra el 50.11 % de los válidos con 40,925 sufragios más que Fujimori, que registra el 49.88 %.

Sin garantías traslado de actas

Sánchez sostiene que se afectó "gravemente" la votación en el exterior al exonerar a los consulados de remitir digitalmente los resultados de la votación en el exterior y enviar físicamente las actas hasta Lima para que sean escrutadas, a petición del Ministerio de Relaciones Exteriores, dirigido por el canciller Carlos Pareja, al que la izquierda considera cercano al fujimorismo.

Asimismo, el líder del partido Juntos por el Perú, que se postuló en nombre del encarcelado expresidente Pedro Castillo (2021-2022), denunció que el traslado de las actas a Lima se hizo supuestamente sin garantías para evitar la manipulación.

Ni Sánchez ni su partido se habían mostrado en contra de esta disposición sobre el traslado físico de las actas del extranjero a Lima cuando fue informada semanas antes del día de la elección, ni tampoco las misiones de observación electoral internacional han determinado que este cambio haya supuesto una sospecha de fraude.

Sin embargo, el candidato aseveró este martes que, “en esa afectación, ha ocurrido una manipulación de esa votación en beneficio del partido Fuerza Popular, de la señora Keiko Fujimori”, dijo.

“Esta irregularidad grave deviene en un fraude en desarrollo, porque se sigue contabilizando la votación llevada adelante por las oficinas consulares, pero hoy creemos que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) debe parar esta acción, por cuanto se ha transgredido la intangibilidad de la normativa electoral”, agregó.

Sánchez apuntó que, “si el JNE no resuelve en atención a la seguridad jurídica, ese fraude se habrá consumado”.

"En esas condiciones de transgresión de las normas, no reconoceremos el gobierno de la señora Fujimori, y haremos la lucha democrática en el marco de la ley y la Constitución", continuó el candidato, que llamó a movilizarse en las calles "para defender la democracia y no tener cinco años más de captura de la democracia y de las instituciones".

Consultado por las pruebas para sostener la denuncia de fraude, Sánchez señaló que la disposición que evitó transmitir los resultados del exterior "es la prueba evidente y fáctica, no necesita otras demostraciones, ha quebrado la naturaleza de un proceso electoral".

Pide inhabilitar al Canciller

Igualmente, Juntos por el Perú presentó en el Congreso una denuncia constitucional contra el Canciller, con el objetivo de que sea inhabilitado por diez años y procesado en el fuero civil por la presunta comisión de un delito contra la voluntad popular, algo que el funcionario ha rechazado tras remarcar que solo cumplió funciones logísticas y consulares en coordinación con los organismos electorales.

FUENTE: Con información de EFE

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