jueves 28  de  agosto 2025
MÉXICO

Senadores mexicanos se enfrentan a golpes tras debate sobre EEUU

La discusión fue protagonizada por el líder oficialista del Senado, Gerardo Fernández Noroña y su par opositor Alejandro Moreno

Congreso de la Unión, en la Ciudad de México, el 1 de octubre de 2024. (Foto: Yuri CORTEZ / AFP)

Congreso de la Unión, en la Ciudad de México, el 1 de octubre de 2024. (Foto: Yuri CORTEZ / AFP)

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CIUDAD DE MÉXICO - Senadores mexicanos se trenzaron a golpes este miércoles, tras un acalorado debate sobre supuestos llamados de la oposición para que Estados Unidos intervenga militarmente contra los cárteles del narcotráfico.

La pelea fue protagonizada por el líder oficialista del Senado, Gerardo Fernández Noroña, y su par opositor Alejandro Moreno, quienes días atrás se enfrentaron verbalmente por acusaciones de narcotráfico contra el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.

Lee además
La Secretaría de Marina (Semar) de México aseguraron 3.5 toneladas de cocaína que eran transportadas en un semisumergible frente a las costas del estado de Guerrero. La operación derivó en la detención de tres personas extranjeras, afirmó el gobierno mexicano en un comunicado.
NARCOTRÁFICO

Incautan 2,8 toneladas de cocaína durante tres operativos militares en México
El mexicano Julio César Chávez Jr. llega a su combate de boxeo de peso crucero contra el estadounidense Jake Paul en el Honda Center de Anaheim, California, el 28 de junio de 2025. Estados Unidos extraditó al boxeador mexicano Julio César Chávez Jr. a México tras su arresto en Los Ángeles y su acusación de vínculos con el narcotráfico, informó el Registro Nacional de Detenciones el 19 de agosto de 2025.
Boxeo

Julio César Chávez Jr. afrontará en libertad juicio por nexos con narcotráfico en México

Moreno denunció a Maduro ante la Fiscalía General de México, por supuestos nexos con los cárteles mexicanos e insinuó que el gobernante está ligado a presuntas actividades ilegales del oficialismo de izquierda. Fernández Noroña rechazó esas afirmaciones.

Tras la sesión de este miércoles, Moreno subió a la tribuna y encaró furioso a Noroña por no haberle dado la palabra.

La discusión legislativa se enardeció porque la amplia mayoría oficialista acusó al PRI y al conservador PAN de pedir una intervención militar de Estados Unidos, lo que estos partidos niegan.

"Nexos con el gobierno"

La izquierda basa su señalamiento en una reciente entrevista de la senadora conservadora Lilly Téllez con el canal Fox News, en la que denunció que los cárteles han infiltrado al gobierno de México.

Noroña es blanco de críticas luego de que la prensa divulgara que posee una casa valorada en unos 640.000 dólares. "No tengo obligación personal de ser austero", se defendió en estos días el presidente del Senado.

Hace dos semanas, medios estadounidenses aseguraron que el presidente Donald Trump ordenó a las fuerzas armadas combatir a los cárteles latinoamericanos designados por Estados Unidos como organizaciones "terroristas" globales.

Embed

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

Correo postal de México suspende temporalmente envío de paquetes a EEUU por aranceles

Maduro depositaría la operatividad de ferrominera venezolana en empresa india

Atacan a Milei durante acto de campaña

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro. 
VENEZUELA

Revelan plan de escape de Maduro

El controversial patrocinador del socialismo y los llamados movimientos progresistas en decenas de países.
CASA BLANCA

Trump: El multimillonario Soros y su hijo "deben ser enjuiciados por su enorme daño a EEUU"

Ron DeSantis y Gavin Newsom, gobernadores de Florida y de California, respectivamente
FUERTE RIVALIDAD

DeSantis sale en defensa de Trump y arremete contra gobernador de California, ¿qué pasó?

El secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio durante la última reunión de gabinete en la Casa Blanca.
SEGURIDAD

Marco Rubio afirma que EEUU construye una "coalición internacional" contra grupos narcoterroristas

Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma. Foto de junio de 2023
Inspección

Director general de OIEA informa que inspectores llegaron a instalación nuclear de Irán

Te puede interesar

El buque de asalto anfibio USS Iwo Jima (LHD-7) de la @USNavy ha salido oficialmente de Norfolk rumbo a Venezuela.
Combate al narcotráfico

EEUU muestra su fuerza militar desplegada en inmediaciones de Venezuela

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Residentes frente a la iglesia católica donde murieron 2 niños y otros 14 se encuentran heridos tras el mortal ataque de un genocida.
Minneapolis

FBI investiga tiroteo en iglesia de EEUU como "crimen de odio contra los católicos"

El secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio durante la última reunión de gabinete en la Casa Blanca.
SEGURIDAD

Marco Rubio afirma que EEUU construye una "coalición internacional" contra grupos narcoterroristas

Jimmy Morales, Jefe de Operaciones del Condado, Ralf Cutie, director de MIA y Daniella Levine-Cava, alcaldesa de Miami-Dade visitan la Estación 1 del Skytrain. 
A TODO TREN

Reabre la Estación 1 del Skytrain MIA tras casi dos años de reparaciones

La policía y los primeros en responder trabajan en la escena de un tiroteo.
EEUU

Al menos dos niños muertos tras un tiroteo durante una misa en una escuela católica en Minneapolis