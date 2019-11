Sigue desaparecido en España el exgeneral chavista Hugo Carvajal tras ordenarse su extradición a EEUU

13 de noviembre de 2019 - 14:11

La abogada de Carvajal, María Dolores de Argüelles, señaló que su cliente no podía considerarse prófugo porque la defensa no fue notificada oficialmente de la concesión de la extradición por parte del tribunal, y no se emitió ninguna citación ni orden de detención en su contra