Solicitan destituir a jueza por liberar a presunto agresor de migrante venezolana

Garzón Martínez fue detenido de inmediato; no obstante, poco después fue dejado en libertad por la jueza Zucconi, que lo imputó por "abuso sexual simple" y argumentó que como el acusado no tenía antecedentes penales no representaba riesgo de fuga.

Marías solicitó en su denuncia que de corroborarse el mal desempeño de Zucconi, ésta sea removida de su cargo, se ordene su suspensión y sea acusada formalmente, reseñó El Nacional.

Marías mencionó que Zucconi excarceló a un hombre que presuntamente drogó y violó a una mujer en su primer día de trabajo.

No es la primera vez que Zucconi, a cargo del juzgado nacional en lo Criminal y Correccional N° 15, deja en libertad a un sospechoso de violencia de género.

Un artículo publicado la semana pasada, el diario Clarín señala que la abogada sobreseyó cinco veces a un hombre llamado Francisco Amador, de 34 años de edad, acusado por el asesinato de la joven Marianela Rago Zapata.

Defensa asegura que no hubo violación

Este lunes, el abogado de Garzón Martínez Osvaldo Cantoro aseguro que su cliente "en ningún momento" violó y drogó a la joven venezolana. Aseveró que, al contrario, "fue una relación consensuada".

“En ningún momento la drogó, en ningún momento la violó. Fue una relación consensuada”, afirmó en declaraciones al medio argentino Crónica el abogado de Garzón Martínez, quien rindió declaraciones este lunes ante el juzgado de ese país a través de Zoom, informó El Nacional.

Sin embargo, de acuerdo con el examen forense, hay lesiones compatibles con una violación.

En tanto, el abogado de la joven Pablo Baqué calificó de "literatura fantástica" los argumentos de Cantoro.

“Es una actitud típica de la defensa. Para cualquiera de nosotros, los que conocen la situación y especialmente a nuestra víctima, esto es literatura fantástica. Son los argumentos de las defensas de los violadores“, dijo Baqué al medio argentino Todo Noticias.