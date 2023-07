Tareck El Aissami: acusado en EEUU y silenciado en Venezuela

En ese momento, se anunció una recompensa de 15 millones de dólares por la información que conduzca a Maduro, 10 millones por Cabello e igual monto por pistas sobre El Aissami, Carvajal y Alcalá Cordones (estos últimos en manos de la justicia norteamericana).

“Estas recompensas se ofrecen bajo el Programa de Recompensas de Narcóticos (NRP) del Departamento de Estado. Más de 75 narcotraficantes de importancia han sido llevados ante la justicia bajo el NRP desde que comenzó en 1986. El Departamento ha pagado más de $130 millones en recompensas por información que condujo a esas detenciones”, puntualizó el Departamento de Estado en un comunicado difundido el 26 de marzo de 2020.

Tareck El Aissami fue sancionado por EEUU el 14 de febrero de 2017. Ese día, el Departamento del Tesoro señaló que el entonces vicepresidente ejecutivo de Venezuela fue incluido en la lista de sancionados debido a su "significativo papel en el narcotráfico internacional". En ese momento, las agencias vinculadas con la medida indicaron que la acción en contra del funcionario era individual y fue asumida tras una "larga investigación".

Investigación en Venezuela

Mientras EEUU ha dicho claramente que tiene en la mira al exministro El Aissami, el régimen de Venezuela sigue haciendo mutis sobre su situación.

“En virtud de las investigaciones que se han iniciado sobre graves hechos de corrupción en Petróleos de Venezuela (Pdvsa), he tomado la decisión de presentar mi renuncia como ministro de Petróleo, con el propósito de apoyar, acompañar y respaldar totalmente este proceso”, escribió el antiguo funcionario en Twitter, el 20 de marzo de este año, luego de que se conocieran las primeras detenciones en medio de una trama de corrupción que involucra a gente de su entorno.

El miércoles 25 de julio, el periódico Últimas Noticias, de tendencia oficialista, informó que la Fiscalía General de la República, a cargo de Tarek William Saab, pidió el pase a juicio de 22 de los 61 detenidos por corrupción en la trama denominada Pdvsa-Cripto en la que están señalados funcionarios de la estatal petrolera y la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip):13 empresarios y nueve funcionarios.

En la publicación se señala que desfalco sobrepasa los 5.550 millones de dólares, según los datos presentados por la Fiscalía ante el Tribunal Especial 2º de Control de Caracas con competencia en Corrupción y Delitos Asociados.

El 4 de mayo, Jesús Faría, diputado chavista aseguró que el exministro Tareck El Aissami forma parte de las personas investigadas por la Fiscalía venezolana dentro de la trama de ilícitos.

tareck-el-aissami-venezuela-corrupcion.jpg El exministro de Petróleo de Venezuela, Tareck El Aissami. AP/MATIAS DELACROIX

“Está siendo investigado por las diferentes instancias del Poder Judicial y toda esa investigación. No solamente él, sino múltiples funcionarios y hombres de mucho peso del sector económico. Eso es lo que ha arrojado y nosotros actuaremos”, aseguró.

Antes de eso, el Fiscal Tarek William Saab evadió las preguntas de los medios de comunicación sobre el destino del exjefe de la cartera de Petróleo. El 6 de abril, señaló que no adelantaría detalles en relación con investigaciones futuras o en marcha ni “sobre cualquier nombre en particular. No me voy a autotubear”.

¿Dónde está El Aissami? En Venezuela, nadie responde y llueven las versiones. El periodista Javier Ignacio Mayorca dijo, en el mes de abril en su columna Crimen sin Castigo: “El exministro permanece en una exclusiva urbanización, construida en la calle interna de Fuerte Tiuna hacia la alcabala 6, que sale a Cumbres de Curumo. Allí, en una ladera de la gran unidad castrense, erigieron 14 viviendas para la cúpula del oficialismo con posterioridad a la crisis política de abril de 2002. Una de estas casas fue asignada a El Aissami”.

Sobre esta versión no hay confirmación especial, pero tampoco ha sido desmentida.