miércoles 10  de  septiembre 2025
JUICIO POLÍTICO

Tribunal Supremo de Brasil delibera: Bolsonaro cerca de una condena por "golpismo"

El expresidente Bolsonaro se expone a una pena de más de 40 años de cárcel. Los magistrados del Tribunal tienen hasta el viernes para pronunciarse

El expresidente Jair Bolsonaro.

El expresidente Jair Bolsonaro.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BRASILIA. - Los magistrados del Tribunal Supremo de Brasil dejaron este martes 9 de septiembre al expresidente Jair Bolsonaro cerca de ir a prisión por golpismo, en un juicio histórico.

Hasta ahora, la votación es de 2-0 a favor de una condena. Basta una mayoría simple de tres votos sobre cinco para una condena o absolución.

En audiencias públicas y retransmitidas en vivo, los jueces deben pronunciarse hasta el viernes para decidir el futuro del exmandatario y otros siete coacusados, entre ellos varios exministros y altos mandos militares.

Bolsonaro, líder de la derecha y la ultraderecha brasileñas de 70 años, se expone a una pena de más de 40 años de cárcel acusado de haber conspirado para tratar de aferrarse al poder tras su derrota en las elecciones de 2022 frente al izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.

Las autoridades brasileñas reforzaron la seguridad en la sede del Tribunal Supremo hasta que finalice el histórico caso. Bolsonaro, bajo arresto domiciliario, no asistió a las audiencias previas por recomendación de su equipo médico, que insiste en que su estado de salud es delicado tras el ataque con arma blanca sufrido en 2018.

Juez sancionado

El magistrado Alexandre de Moraes fue el primero en exponer su voto. Durante cinco horas, el juez se refirió a una "organización criminal", que durante meses se coordinó para ejecutar los delitos imputados. Votó por condenar a los ocho coacusados e incluyó una imputación específica para Bolsonaro: la de "liderar" la organización.

Según de Moraes, “Brasil casi volvió a una dictadura". Este magistrado, que está al frente del caso, es señalado por seguidores de Bolsonaro y por la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump. Washington lo sancionó por considerar que incurre en una "caza de brujas" contra el expresidente, al que considera "cercano" a sus políticas.

"Da tristeza en el corazón ver cómo una persona (Moraes) pronuncia un voto político con tanta rabia, parecía el líder del gobierno en la Corte", cuestionó en rueda de prensa el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente.

El juez Flávio Dino, exministro de Justicia de Lula, votó también por la condena contra Jair Bolsonaro. Señaló que los delitos juzgados "no son susceptibles de amnistía".

FUENTE: Con información de AFP/Europa Press

