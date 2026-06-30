La situación humanitaria por los sismos se deteriora "rápidamente" en Venezuela, advierte ACNUR

Labores de rescate por los sismos en Venezuela se concentran en rescatar personas vivas al quinto día de la tragedia

CARACAS. - La emergencia humanitaria de las personas que perdieron sus hogares en zonas de Caracas, La Guaira y otros estados de Venezuela por los sismos ocurridos hace seis días se está agravando, afirmó este martes la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR ) que coordina el trabajo de ayuda de los damnificados.

La advertencia señala la gravedad de la emergencia, mientras militares y funcionarios del régimen decomisan insumos provenientes de otros estados e impiden el acceso de la ayuda humanitaria en los centros de acopio que buscan controlar, según las denuncias de voluntarios y periodistas por redes.

La agencia está a cargo, con autoridades venezolanas, de organizar la respuesta de protección y manejo de refugios para los damnificados de los dos terremotos de La Guaira, municipios de Miranda, de Aragua y Carabobo.

Venezuela está recibiendo la cooperación de países y organismos internacionales especializados en desastre para las labores de socorro que en los dos últimos días se ha concentrado en rescatar a sobrevivientes de los sismos, entre la esperanza y el desánimo en el paso de los días.

Personas afectadas por sismos

Según las cifras actualizadas, cerca de 16.000 personas han resultado afectadas de tal modo que han debido buscar un lugar alternativo para vivir, aunque no todas lo han conseguido y deben permanecer en las calles.

"La mitad de las personas evaluadas se refugia en viviendas de familiares o vecinos, mientras que un 39 % permanece en calles y espacios públicos y el resto en iglesias, escuelas o instalaciones improvisadas que no cumplen los estándares mínimos de protección, privacidad o higiene", señaló en Ginebra la portavoz de ACNUR, Carlotta Wolf.

ACNUR indicó que las primeras evaluaciones sobre el terreno, realizadas los pasados días 26 y 27 en las zonas afectadas que hay un aumento de la vulnerabilidad de la población desplazada.

Escasez de alimentos

La organización informó que durante su labor en varios refugios observó "una grave escasez de alimentos, el colapso de los servicios básicos y un aumento de los riesgos de protección para la población desplazada", según la declaración oficial citada por agencias.

Wolf indicó que en colaboración con Caritas se ha habilitado un centro para la recepción y almacenamiento de donaciones para facilitar la distribución de asistencia.

Un responsable del Programa Mundial de Alimentos (PMA) en Venezuela declaró el lunes a EFE que se está produciendo un "caos logístico" por la cantidad de personas que intentan con buena voluntad aportar ayuda de forma espontánea e invocó a que haya una organización logística para respetar la dignidad de las personas y una adecuada distribución de la ayuda.

FUENTE: Con información de EFE, red Instagram