Tríada de dictaduras se reúnen en La Habana

Durante el cónclave, los gobiernos totalitarios que integran el ALBA upuestamente abordarán "estrategias de desarrollo comunes y analizarán la situación política regional".

Nacida en 2004 como respuesta al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), que impulsó Washington, el ALBA promueve una integración regional sin EEUU. Actualmente está compuesta por Venezuela, país que promovió el bloque bajo la presidencia del fallecido dictador Hugo Chávez, Cuba, Nicaragua, Bolivia, Dominica, Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, y Granada.

Washington no ha expresado la última palabra sobre quien será invitado a la venidera Cumbre de las Américas, a celebrarse del 6 al 10 de junio en Los Angeles, California aunque el presidente Joe Biden liberó sanciones a Cuba y Venezuela y mostró cierto coqueteo con ambas dictaduras.

Sin embargo, la administración desde enero ha señalado que el "compromiso con la democracia" sería "un factor clave de quién es invitado y quién no" y dijo que no esperaba la presencia de Cuba, ni de Nicaragua y Venezuela, dado que "no respetan" los principios de la Carta Democrática Interamericana vigente desde 2001. Eso, hasta ahora.

Naciones como México, Bolivia, Guatemala, Honduras, así como otras de la Comunidad del Caribe, han dicho que no irán si no son invitados todos los países de la región en una especie de boicot impulsado por la izquierda radical.