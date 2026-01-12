lunes 12  de  enero 2026
Trump critica postura de ExxonMobil sobre Venezuela y sugiere excluirla de planes petroleros

"Probablemente me inclinaría por dejar a Exxon fuera. No me gustó su respuesta", dijo Trump, al referirse a la postura de ExxonMobil sobre invertir en Venezuela

El presidente Donald Trump.&nbsp;

El presidente Donald Trump. 

@WhiteHouse / X
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON.– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó este domingo su descontento con la respuesta de la petrolera ExxonMobil tras una reunión celebrada la semana pasada en la Casa Blanca sobre la inversión en el sector energético de Venezuela.

El mandatario republicano advirtió que la compañía podría quedar excluida de cualquier participación futura en la nación sudamericana luego de que su CEO expresara reservas sobre las condiciones de inversión en el país.

Trump declaró a los periodistas a bordo del Air Force One, al regreso de su reunión con altos ejecutivos de la industria petrolera, que “no le gustó la respuesta de Exxon” y que la compañía estaba “haciéndose la lista” en lugar de comprometerse con rapidez a proyectos en Venezuela.

"Probablemente me inclinaría por dejar a Exxon fuera. No me gustó su respuesta", afirmó el mandatario estadounidense, en referencia a la postura de ExxonMobil sobre invertir en Venezuela.

Postura de Exxon

El director ejecutivo de ExxonMobil, Darren Woods, explicó durante la mesa redonda que, en la situación actual, Venezuela es “ininvertible” debido a la falta de protecciones legales sólidas, confiscaciones de activos pasadas y la necesidad de cambios importantes en las leyes de hidrocarburos del país antes de que la compañía considere regresar al mercado.

Woods señaló que Exxon adoptaría un enfoque a largo plazo, subrayando que se necesitarían “protecciones legales y de inversión duraderas” y una invitación clara por parte de las autoridades venezolanas.

Aunque Woods aseguró que confiaba en que la administración de Trump podría trabajar con Caracas para implementar dichos cambios, su respuesta fue recibida con visible frustración por el presidente estadounidense.

Expectativas de Trump

El viernes pasado, durante el encuentro en la Casa Blanca, Trump presionó a Woods sobre la rapidez con que ExxonMobil podría actuar si se alcanzara un acuerdo, buscando que las grandes compañías energéticas participaran en el proceso de reconstrucción de la industria petrolera venezolana que planea Washington tras la caída de Nicolás Maduro.

El presidente ha insistido en que las inversiones podrían ascender a miles de millones de dólares para revitalizar la producción de crudo en Venezuela, país que posee una de las mayores reservas petroleras del mundo, aunque actualmente enfrenta un enorme deterioro de su infraestructura energética.

La postura de Trump se produce en un momento en el que la administración busca atraer capitales privados para el sector petrolero venezolano tras la captura de Maduro y su traslado a Estados Unidos para enfrentar cargos judiciales.

En la misma semana, Trump firmó un decreto ejecutivo para proteger los ingresos petroleros venezolanos depositados en cuentas del Tesoro estadounidense para evitar embargos o reclamaciones judiciales que pudieran obstaculizar los esfuerzos de estabilización económica y política.

Mientras tanto, otras compañías petroleras, como Chevron, Repsol y ENI, han mostrado mayor disposición a considerar proyectos en Venezuela, reforzando la idea de que ExxonMobil podría quedar al margen de las oportunidades energéticas emergentes en el país.

FUENTE: COn información de Fox News

