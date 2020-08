TSJ legítimo declara nula la convocatoria a legislativas de Maduro

El TSJ legítimo hizo un exhortó a "no participar en la estafa electoral y mantenerse ejerciendo el derecho de resistencia civil, deconociendo, desobedeciendo y resistiéndose contra la tiranía", conforme al artículo 350 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

El TSJ legítimo propuso, además, la conformación de una "verdadera alianza", que trabaje con el propósito común de "consolidar el cese de la usurpación para deponer a Nicolás Maduro y sus cómplices, rescatar la democracia y la libertad en Venezuela; y crear las condiciones para que enfrenten la justicia por los delitos que han cometido contra la nación".

Maduro convocó a elecciones legislativas para renovar la composición de la Asamblea Nacional de Venezuela (Parlamento), para el 6 de diciembre próximo. El proceso ha estado plagado de irregularidades, ha denunciado la oposición y la comunidad internacional. El Poder Electoral no fue renovado según el proceso que correspondía legalmente, lo que pasaba porque las nuevas autoridades principales fueran designadas por la Asamblea Nacional.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ilegal, controlado por el régimen, procedió a nombrar a los cinco rectores principales, los cuales son de tendencia oficialista.

Asimismo, Maduro ha hecho lo posible por conformar una oposición a su medida a través de la intervención judicial de los principales partidos de oposición. Fue así como el TSJ ilegítimo intervino las directivas de los partidos Acción Democrática, Primero Justicia y Voluntad Popular, designando juntas directivas ad hoc y autorizándolas a usar sus colores y símbolos de cara a proceso electoral del 6 de diciembre.

Igualmente, el régimen ha recurrido a otras maniobras para asegurarse el control del Parlamento. Recientemente, el nuevo CNE aumentó la cantidad de curules a elegir en el proceso electoral parlamentario de 166 a 277, basado en un supuesto aumento poblacional.

Expertos electorales han señaldo que este aumento favorecerá al oficialismo.

"Unos cálculos preliminares indican que un partido con 60% de los votos podría obtener 90% de los curules. Esto no beneficia a la democracia, ni a la pluralidad, ni a la representación de las minorías, ni a nadie, solo beneficiaría al partido o coalición dominante. Podría ser la representación más grosera de la historia republicana venezolana", afirmó Francisco Castro, director de la ONG Súmate, reseñó Tal Cual.

A principios de agosto, 27 partidos de oposición anunciaron que no participarán en las elecciones parlamentarias, por considerar que serán "un fraude cantado".

"No somos abstencionistas: no hay abstención cuando lo convocado no es una elección”, afirmaron las organizaciones políticas en un comunicado firmado, entre otros, por Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, Primero Justicia y Voluntad Popular.

Esta semana, el presidente encargado de Venezuela Juan Guaidó convocó a todos los sectores de la nación caribeña a unirse en un gran pacto unitario para acordar de “manera urgente una ruta común” para presentarla a los venezolanos y “salvar" al país del "fraude" que pretende realizar la dictadura de Nicolás Maduro con las elecciones legislativas.

“Convoco y comprometo a todas las fuerzas democráticas vinculadas con la lucha a acordar de manera urgente una ruta común que podamos presentar al país", señaló Guaidó.