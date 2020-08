Unión Europea: Elecciones en Venezuela no reúnen condiciones

En este sentido, subrayó que “para desplegar una Misión de Observación Electoral, la Unión Europea (UE) requiere condiciones mínimas garantizadas de credibilidad, transparencia e inclusión, y la capacidad de observar el proceso electoral sin interferencias, incluido el acceso sin obstáculos”.

En el escrito, Borrell explicó que en las últimas semanas ha sostenido contactos con distintos actores políticos en Venezuela, tanto del régimen como de la oposición para evaluar las posibilidades de lograr acuerdos de cara a las elecciones legislativas en temas como el árbitro electoral, la participación de los partidos políticos y los dirigentes que está inhabilitados y la observación internacional del proceso.

Borrell dijo además que tomó nota del comunicado emitido por la oposición el 2 de agosto en el que anunció que no participará en las elecciones legislativas.

"Luego de mis contactos con representantes y líderes políticos venezolanos, debo concluir que no se cumplen las condiciones, en esta etapa, para un proceso electoral transparente, inclusivo, libre y justo. En mis contactos, sugerí la posibilidad de extender los plazos electorales para atender la solicitud hecha por la oposición. Como respuesta a eso, he recibido una carta del Ministro de Asuntos Exteriores informándome de un acuerdo al respecto con un sector de la oposición. Es un paso en la dirección correcta, pero no suficiente para que la Unión Europea pueda desplegar una Misión de Observación Electoral", escribió Borrell.

El representante de la UE resaltó que para participar como observadores electorales "necesitamos una respuesta precisa y ampliamente positiva a los requisitos mínimos definidos por la oposición".

"No se puede convalidar una farsa"

El presidente encargado de Venezuela Juan Guaidó agradeció a Borrell "los esfuerzos" por lograr condiciones que sean una solución real a la crisis de Venezuela.

"Agradezco los esfuerzos del alto comisionado @JosepBorrellF, por la claridad de su mensaje y los intentos de lograr ese espacio y las condiciones que representen una solución real a la crisis", escribió en su cuenta de Twitter.

Agregó que "no se puede convalidar una farsa de ninguna manera, hacerlo es ser cómplice de un régimen indolente con el sufrimiento del pueblo venezolano. Todos los factores democráticos en Venezuela ratifican esta postura".

Asimismo, Guaidó afirmó que "la lucha hoy es por generar los espacios y condiciones que den respuesta a la emergencia humanitaria y la solución de la profunda crisis política".