Unión Europea evalúa aligerar sanciones al régimen de Maduro

"La situación es totalmente diferente, no sé si la UE va a adaptar su política, pero habrá una reflexión del Alto Representante sobre ello, ¿Qué haces cuando cambian las circunstancias?", expuso el alto funcionario.

El diálogo entre la dictadura de Maduro y la oposición venezolana que tiene previsto realizarse en México, pero aun no se concreta la fecha porque la tiranía condicionó le negociación a la liberación de fondos bloqueados en el exterior, podría ser el eje central para que la UE aligere las sanciones contra la dictadura.

El propio Borrell dio a entender que si se producen avances en el diálogo sobre la celebración de elecciones democráticas, libres y justas en Venezuela podrían darse pasos para aligerar las sanciones.

"Estamos dispuestos a revisar las sanciones impuestas al 'Gobierno' (dictadura) de Nicolás Maduro si se avanza en el diálogo", afirmó en diciembre el jefe de la diplomacia comunitaria. Fuentes europeas subrayaron entonces que las sanciones se impusieron por el deterioro de la democracia en el país y son "reversibles o aumentables en función de la evolución de la situación".

Fuentes diplomáticas explican que entre las herramientas que maneja la UE está reavivar el Grupo de Contacto con Venezuela para retomar las relaciones con Caracas y tratar de influir en una salida democrática a la crisis.

El análisis de la diplomacia europeo incide en que los últimos seis meses se han producido cambios de calado como el restablecimiento de relaciones con Colombia y Brasil tras la llegada de los gobiernos progresistas de Gustavo Petro y Luiz Inácio Lula da Silva. "El régimen de Nicolás Maduro está menos aislado que hace unos años", concluyó el alto cargo europeo.

A esto se añade los cambios internos en la oposición venezolana, con el cese de Juan Guaidó como presidente "encargado" y la nueva fase de reorganización de la oposición a Maduro. También pesan los movimientos diplomáticos de Estados Unidos o de España y Portugal que han restituido a sus embajadores en Caracas.

Paralelamente, se ha visto un acercamiento entre EEUU y Venezuela. La petrolera Chevron reinició operaciones en el país sudamericano luego que Departamento del Tesoro otorgó una licencia limitada para que importe pequeñas cantidades de crudo venezolano a EEUU, en tanto que como primer paso en el diálogo de México, la oposición y el régimen de Maduro acordaron la creación de un fondo humanitario con los fondos pertenecientes a Venezuela y que están congelados en EEUU.

No obstante, Washington sigue sin reconocer a Maduro. El portavoz de la Casa Blanca para las Américas, Juan González, dijo esta semana que no consideran que sea posible todavía la normalización de las relaciones en vista de que no ha habido acuerdos como fruto de las negociaciones.

"Nosotros vemos que en el país la situación de derechos humanos, democracia y seguridad es una en la que los venezolanos no tienen la libertad que se les debe, expresó González.

Remarco que EEUU solo accederá a levantar las sanciones al régimen de Maduro y sus funcionarios cuando haya resultados concretos de las negociaciones.

Recientemente, Maduro condicionó el reinicio del diálogo en México a que EEUU flexibilice las sanciones.

