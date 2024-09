Unión Europea sostiene que no reconoce a Nicolás Maduro e insiste en la publicación de las actas electorales

CARACAS.- La Unión Europea (UE) sostiene su posición de no reconocer al dictador Nicolás Maduro como presidente electo de Venezuela, tras las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, e insiste en que se hagan públicas de las actas electorales por mesa de votación que validen su reelección.

Aunque el Congreso de España aprobó este miércoles, con 177 votos, la propuesta no de ley del opositor Partido Popular (PP) para reconocer como presidente electo a Edmundo González Urrutia, quien se encuentra desde el fin de semana exiliado en España, tras la persecución y represión del régimen venezolano, la UE también se ha mantenido firme en no considerar tampoco la legitimidad del opositor venezolano.

Sin embargo, el Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, considera que, de acuerdo con los resultados que la oposición venezolana, liderada por María Corina Machado, y la comunidad internacional denuncian como fraude, González Urrutia, a quien Estados Unidos y otros países de América Latina, si reconocen como el verdadero ganador de las pasadas elecciones, “ha conseguido un fuerte apoyo, mucho mayor que el obtenido por Maduro”.

Borrell señaló, en declaraciones recientes al término de una reunión con los ministros de Exteriores de los 27 países europeos, que “como no hay actas, como no hay verificación y nos tememos que nunca la habrá, no podemos aceptar la legitimidad de Maduro como presidente electo”.

El jefe de la diplomacia europea indicó, además, que “el Consejo decidió que Maduro no tiene la legitimidad democrática como presidente. Seguirá siendo presidente de facto, pero negamos la legitimidad democrática basándonos en un resultado que no se puede verificar”.

A su vez, destacó la importancia de esta decisión, debido a que “es una declaración contundente del Consejo de Ministros de no reconocer la legitimidad democrática de Maduro”.

Los 27 ministros ratificaron también el exhorto al régimen chavista a poner fin a la represión, persecución y detenciones a la dirigencia opositora y la ciudadanía, liberar los presos políticos, “y respetar la dignidad, la libertad y los derechos”, empezando por Edmundo González y María Corina Machado.

La brutal represión a las protestas ciudadanas generadas en la nación latinoamericana después del 28 de julio, para exigir el respeto a la voluntad popular y en rechazo a la falta de transparencia del Poder Electoral provocaron 27 muertos y más de dos mil detenciones, según datos de distintas ONG venezolanas.

"Un error sin resultados"

La negativa de la UE de declarar como presidente al diplomático venezolano, que cuenta con el respaldo de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), mayor coalición opositora de Venezuela que publicó en un portal web el 80% de las actas que conforman su victoria, se debe a la postura de evitar un fracaso y repetir el “error” que supuso para Bruselas considerar al opositor Juan Guaidó como presidente "interino" en 2019, sin haber obtenido los resultados esperados para solucionar la crisis venezolana tras 25 años de chavismo.

De acuerdo con unas declaraciones ofrecidas por una fuente de la UE a El País de España, el reconocimiento de Guaidó, quien se proclamó a comienzos de 2019 presidente encargado del país suramericano, y obtuvo el reconocimiento de 60 países, entre ellos Estados Unidos y España, “fue una operación política fracasada de Occidente que acabó cortando vías de comunicación en Europa y Estados Unidos con Venezuela y empujó a Caracas más aún hacia Rusia e Irán”.

Impedimento al reconocimiento

Según esta fuente, hay un grupo de países europeos suficientemente amplio para impedir un cambio de posición conjunta hacia el reconocimiento del diplomático de 75 años, que requiere la unanimidad de los 27 ministros, sin pruebas claras de su victoria.

Estos creen que “todavía hay tiempo” para intentar buscar una solución negociada a la crisis en Venezuela, tras los cuestionados resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE), avalados por los demás poderes del Estado, alineados al régimen chavista, dan como ganador a Nicolás Maduro.

La UE ha solicitado a las autoridades venezolanas que presenten las actas electorales para su revisión. Sin embargo, un mes después de las elecciones, las autoridades venezolanas siguen sin cumplir esta petición gran parte de la comunidad internacional, y ha recurrido al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), para que valide los resultados del proceso electoral, usurpando la competencia del máximo ente electoral.

Se espera que Borrell se expida sobre la situación de Venezuela en el pleno del Parlamento Europeo la próxima semana, cuando está previsto que sea votada una resolución en la que se propone reconocer a Edmundo González como ganador de las elecciones en el país suramericano.

FUENTE: Con información El País, Euronews y Efecto Cocuyo