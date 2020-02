El embajador recordó que han puesto a disposición de los interesados la cuenta de correo mandatorynotification@us.embajadavenezuela.org, a través de la cual reciben las notificaciones sobre los casos de detenciones.

"Cuando comenzamos a evaluar los detenidos la cifra llegó a 1300 detenidos venezolanos y el último reporte de menos de 5 días llegaba a cerca de 800 venezolanos detenidos en EEUU, es decir, que es una cifra que aumentó, bajó", dijo Vecchio en el programa Al Día con Sergio Novelli.

El diplomático venezolano explicó que la acción de la embajada es de seguimiento y acompañamiento, "que se siga el debido proceso, que no se violen sus derechos humanos".

Paralelamente, se trabajan directamente con la Administración Trump los casos más vulnerables, dijo Vecchio, que destacó que este apoyo a los venezolanos detenidos lo han podido brindar conjuntamente con la ayuda de la diáspora venezolana y las ONG.

Indicó que muchos de los casos que le son notificados son privados, por lo que la embajada no puede intervenir en el procedimiento, "no podemos pagar o asignar un abogado, pero hemos logrado que, dependiendo de la zona, se les de apoyo a los venezolanos".

Vecchio detalló que han visitado la cárcel de Broward, en Florida; y la próxima semana irán a Luisiana para visitar dos centros de reclusión.

Agregó que los reportes de esas visitas son presentados al Congreso y a la Administración Trump "para llamar la atención de los casos que nosotros consideramos que se pueden apartar del procedimiento o si hay un problema de salud o si estamos pidiendo algún tipo de solución".

"Cuando hay un procedimiento y que permite la libertad, lo solicitamos, e incluso si las condiciones de reclusión pueden ser mejoradas, algunos de ellos han sido liberados después de nuestras gestiones", manifestó.

Alivio migratorio

Vecchio expresó que la embajada de Venezuela ha venido trabajando en dos direcciones para ayudar a los venezolanos en EEUU. Por una parte está la atención a los detenidos, y por otra, las gestiones realizadas ante el Congreso y la Administración para conseguir la aprobación de un mecanismo que permita un estatus legal para los venezolanos que han migrado a EEUU.

"Yo he sido muy claro que lo que queremos es que ese mecanismo le permita a los venezolanos aquí en EEUU estar libres, que puedan trabajar y que no sea deportados. Ese mecanismo es el punto de fondo para resolver la situación de los venezolanos acá", apuntó.

Vecchio dijo que se ha hablado sobre un TPS (Estatus de Protección Temporal, por sus siglas en español) o de algún otro mecanismo que permita la permanencia legal.

"Yo he estado trabajando con la Administración Trump y puedo decir responsablemente que no me ha cerrado la puerta, todo lo contrario, quiere construir este mecanismo para tomar esta decisión y permitirle este alivio migratorio a los venezolanos", destacó.

Dijo además que también ha estado trabajando el tema en el Congreso con ambos partidos, "de manera que pueda caminar muchos más rápido por el Congreso, y de hecho, ya existe un proyecto de ley que le otorga, en este caso, el TPS a los venezolanos para que puedan estar legalmente".

Sobre las críticas que ha recibido la embajada respecto a la "falta" de atención a los venezolanos detenidos, el embajador indicó que no se encuentran en una situación regular, con todos los recursos disponibles.

"No estamos en una situación regular, si tuviéramos una embajada instalada con todos los recursos, entonces uno diría que es eso. Nosotros estamos en una embajada donde todos los consulados fueron desalojados, no dejaron ningún equipo y dejaron deudas monstruosas", manifestó.