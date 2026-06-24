Urgen liderazgos responsables para defender la libertad y otros derechos humanos ante desafíos globales

El editor de DIARIO LAS AMÉRICAS y presidente de la Cátedra Mezerhane del MDC, Nelson J. Mezerhane G

MIAMI .- La libertad, en el contexto de los derechos humanos , exige contar con líderes responsables y sólidos, así como con instituciones que funcionen y sean preservadas de la marea populista y de las amenazas autocráticas, en estos tiempos de nuevas tecnologías masificadas y desafíos globales, afirmó el expresidente de gobierno de España, José María Aznar.

Con esta advertencia Aznar dio apertura al VI Seminario Virtual sobre Gobernanza Global y Crecimiento en Libertad 2026 en el que prominentes especialistas analizaron el tema de los Derechos Humanos en el Nuevo Orden Global, Paradigma venezolano, en medio del complejo contexto mundial, que culminará el viernes 26 de junio próximo.

EVENTO GLOBAL Derechos humanos en el nuevo orden global es tema de debate del VI Seminario sobre Gobernanza Global

REPRESIÓN Corte IDH examina uno de los testimonios más emblemáticos de violaciones de derechos humanos en Venezuela

Al reflexionar sobre las variadas amenazas a las democracias liberales, con las que se identificó, el expresidente y miembro del Grupo IDEA puso de relieve a las autocracias, como Rusia, China e Irán, entre otras que buscan alterar las reglas internacionales en su favor e intentar debilitar por todos los medios los sistemas democráticos liberales.

Mencionó también el populismo “sea de derecha o de izquierda porque “todos tienen unas características comunes” y cuya consecuencia es “el vaciamiento del sistema institucional” y que se ha visto agravado por la revolución tecnológica y por el desarrollo de la inteligencia artificial, dijo.

Ante el riesgo que presentan estos factores para la libertad y los sistemas democráticos, destacó la necesidad de hablar de derechos humanos y de defensa del Estado de Derecho. “Suena casi a revolucionario, y es que es revolucionario”, acotó.

“A los líderes hay que pedirles que actúen con responsabilidad, que defiendan evidentemente lo que significa el bien cívico y que sean liderazgos responsables, restauradores de confianza, de los valores sociales, de los propósitos comunes que tienen que tener las sociedades”, advirtió.

Manifestó que en este contexto la libertad es el factor más poderoso que tienen los seres humanos

“Yo soy de los que creen que la libertad siempre prevalecerá. Por muchas dificultades que pueda haber en Venezuela, en Cuba, en tantos sitios del mundo, por Irán o de Corea del Norte o de China, al final si las democracias liberales son desafiadas y el valor de la libertad se pone en marcha, la libertad será triunfante”, auguró Aznar.

José María Aznar, uno de los expresidentes que participó en el V Seminario del Grupo IDEA y de Miami-Dade College MIAMI DADE COLLEGE

Derechos humanos en riesgo

El evento de alto nivel fue organizado por el Observatorio Geopolítico de América Latina (OGAL), asociado con el Grupo IDEA, el Miami Dade College junto a su Instituto para Libertad de las Américas y la Cátedra Mezerhane, y el Instituto Atlántico de Gobierno de Madrid, como promotor de esta actividad en el marco de los Seminarios sobre Gobernanza Global y Crecimiento en Libertad que organizan anualmente estas instituciones, a través de su Red Virtual ePromesa.

En esta primera sesión, dieron la bienvenida Pamela Fuertes, decana de la Escuela de Negocios Globales, Comercio y Transporte del Miami Dade College, en representación de Madelaine Pumariega, presidenta de esta institución; y Nelson Mezerhane, patrono de la Cátedra sobre Democracia, Estado y Derechos Humanos del Miami Dade College y editor del Diario Las Américas.

Contó con la moderación de Robina Cavall, vicerrectora académica de la Universidad de El Salvador.

En su intervención, Mezerhane destacó el reto de cuidar la libertad ante las plataformas digitales, de las redes y del buen o el mal uso de esta tecnología. E incluso para interferir en los procesos electorales. Y mencionó el caso de Venezuela “que ha sido un ejemplo”, en referencia a las elecciones de 2024.

Ciudadano por la libertad

“Si vemos la existencia de las actas impresas con códigos electrónicos que garantizan su autenticidad, una vez como se hizo de ellas la población, pudimos confirmar que en Venezuela Edmundo González quedó electo presidente de Venezuela. Y esto se debió al hecho de pasar por encima de la tecnología, en cierta forma, y tomar la iniciativa de recuperar las actas de una forma muy inteligente como se hizo en ese momento”, afirmó.

Añadió que “cuando la misma ciudadanía se organiza para defender su voluntad no hay máquina electrónica que valga”.

Seguidamente el político venezolano Antonio Ledezma, director del Observatorio Geopolítico de América Latina que compartió la organización de la jornada, intervino “como uno de los miles de venezolanos que ha pagado en carne propia, con la cárcel y con el exilio, el precio de defender la libertad”.

Resaltó el peligro de los derechos humanos si no existe ciudadanía plena en democracia plena.

“Cuando un régimen vacía de contenido esa ciudadanía con el exilio, con la persecución, con la cárcel, no comete un abuso aislado, sino que demuele, tritura, y liquida el fundamento mismo de los derechos humanos”, afirmó.

Citó la frase de la líder María Colina Machado de que la libertad es un derecho inherente a la esencia misma de nuestra humanidad. “Es una advertencia para el mundo y es también una esperanza y una visible referencia global, la prueba viva de que un pueblo puede seguir exigiendo justicia, libertad y democracia aun cuando el poder le ha negado todo lo demás”, subrayó.

Venezuela, foco especial

Participaron también como expositores los destacados profesores Andrés Felipe López L., de Bogotá; con su ponencia ¿Otra vez el ocaso, acaso la banalización de los derechos humanos, o su redefinición?”; y Miguel Ángel Martínez, de Madrid, con La deconstrucción cultural en Occidente y el agotamiento de las polaridades liberales y marxistas.

El profesor Manuel Ventura Robles, excanciller de Costa Rica y ex Vicepresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos abordó el tema de La centralidad de los derechos humanos a partir de 1945 y su sucesivo decaimiento, con un contundente llamado a que se pida al Tribunal Penal Internacional explicación de porqué no se ha decidido la acusación contra el régimen de Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad.

“Recibimos el testimonio directo de venezolanos que tuvieron la osadía de salir de Venezuela por diferentes medios y llegar hasta el edificio de la OEA en Washington, (sede de la Corte IDH) donde hicieron constar las torturas que habían recibido”, explicó Venura Robles entonces magistrado de la instancia interamericana y luego firmante de la acusación contra funcionarios venezolanos.

Aseguró que muchas de denuncias recibidas, dijo, “eran más horribles y más graves que las recibidas en casos contenciosos en la Corte Interamericana en 40 años”. “ Y esto se ha dejado de lado”, lamentó al referirse a la situación concreta de derechos humanos en Venezuela.

Por su parte, el jurista Asdrúbal Aguiar, J.D, Miami y también secretario general del Grupo IDEA, cerró la sesión con la exposición sobre “Los postulados y principios de la Encíclica Magnifica Humanitas, sobre la persona humana en el tiempo de la Inteligencia Artificial.

Durante su exposición, hizo un detallado recorrido por el relevante documento del papa León XIV, un estremecedor llamado al recuperar el humanismo y sobreponerlo por encima de la imposición de las tecnologías y la Inteligencia Artificial (IA).

“Es el desafío de permanecer humano en un mandato tecnificado, en medio del amor a Dios”, expresó.

FUENTE: VI Seminario Virtual sobre Gobernanza Global y Crecimiento en Libertad 2026, Miami