Más de dos décadas del llamado socialismo del siglo XXI en el poder han sido suficientes para acabar con las riquezas de esa nación.

En la transición del 2020 al 2021 el panorama sigue siendo desolador. De mantenerse la dictatura de Nicolás Maduro en control del país, el fin de la severa crisis que afecta a la población no se vislumbra.

Crisis más aguda

Antonio Ledezma, alcalde metropolitano de Caracas, en el exilio, advierte que en el año que comienza “veremos más pobreza y más crisis en Venezuela”.

El político tiene por costumbre hablar con claridad. A su juicio, la crisis no ha tocado fondo y el régimen seguirá saqueando las riquezas que aún quedan en el país.

El Arco Minero del Orinoco ha sido el “gran negocio”, apunta Ledezma. Se trata de una zona situada en el centro de Venezuela en donde existen al menos 7.000 toneladas en reservas de oro, cobre, diamante, coltán, hierro, bauxita y otros minerales.

“El régimen se está robando todo con sus camarillas del terrorismo internacional”, advirtió.

Ledezma cree, asimismo, que se va a incrementar el éxodo de venezolanos y que los apagones eléctricos serán más constantes.

La crisis humanitaria de Venezuela es una de las más grandes de la historia moderna. Algunas investigaciones comparan el éxodo venezolano (cerca de 5 millones de personas) con el acaecido en Siria en años recientes.

El tema del servicio eléctrico no es menos problemático en Venezuela. La infraestructura energética nacional presenta fallas complejas. El uso de leña y lámparas de gas se han convertido en elementos recurrentes durante la crisis.

Ledezma considera, además, que sin la ayuda internacional será “imposible salir de la ocupación del régimen de Maduro y sus socios del terrorismo internacional”.

Sobre Estados Unidos y sus relaciones con Venezuela, el político estima que con Biden en la Casa Blanca “nada debe cambiar”. De hecho, dijo, “EEUU tiene claro que Maduro sigue siendo una amenaza para su seguridad nacional”.

“Maduro seguirá en el poder”

Ramón Muchacho, exalcalde del municipio Chacao (centro de Caracas) que debió huir de Venezuela por presiones de la dictadura, no duda que 2021 será un año muy similar a 2019 y 2020.

Maduro, quien asumió las riendas del régimen en 2013 por designio de Hugo Chávez y se declaró reelecto bajo un esquema fraudulento en 2018, “no va a entregar el poder, y se mantendrá por medio de la fuerza”, acorde con Muchacho.

El abogado de profesión cuestiona lo que califica como “poca capacidad de acción” de la “oposición democrática”. Tampoco percibe “mucha efectividad” en las sanciones impuestas por Estados Unidos y Europa.

Durante la administración del presidente Donald Trump, EEUU no solo incrementó las sanciones contra la cúpula gobernante en Venezuela, sino que puso precio a la ‘cabeza’ de Maduro, entre otros, por quien ofreció una recompensa de 15 millones de dólares por información que conduzca a su arresto.

Otro aspecto abordado por Muchacho se relaciona con las “posibles negociaciones” entre Biden y Maduro, de lo cual hubo un reporte de Bloomberg en fecha reciente.

En su opinión, EEUU y Europa saben que Maduro no va a entregar el poder y que es “difícil” que puedan convencer a aliados de Maduro como China, Irán y Rusia para que “sean parte de la solución”.

La única forma de que Maduro entregue el poder, según Muchacho, es que “sea desplazado por la fuerza” y esto solo se puede “a través de una intervención militar” que descartó. “Eso solo existe en el mundo de la retórica y el discurso”, dijo.

Cese de la usurpación

El sacerdote venezolano Pedro Freites, párroco de una iglesia en la localidad floridana de Coral Spring, dijo que espera, como muchos venezolanos, que en 2021 cese la usurpación del poder en Venezuela.

Tiene claro que “no es tarea fácil” porque “son mentes criminales”, que representan lo “más nefasto que le ha ocurrido a nuestro país desde que Bolívar nos libertó”.

Freites señaló a “políticos de un bando y de otro en la oposición” por “ceder” a “diálogos y acuerditos”, con el esquema de poder afincado en el Palacio de Miraflores. “No podemos seguir siendo miopes”, apuntilló.

También instó a “[Juan] Guaidó [presidente interino de Venezuela] para que se apriete los pantalones”.

El sacerdote, conocido por sus discursos encendidos en contra de “un régimen maldito que está al servicio de la maldad”, insistió en la pertinencia de gestionar la conformación de un “ejército internacional” para marginar a Maduro del poder.

“Los politiqueros de oficio dicen que esto le hará daño al país, pero más daño hace la ocupación de las FARC, ELN [guerrillas colombianas], Hezbolá, Al Qaeda [grupos terroristas integrados por islamistas radicales] y más de 12.000 bandas protegidas por el régimen”, reclamó.

“Otro año difícil”

A su turno, el exdiputado venezolano Pedro Pablo Fernández anticipó que el 2021 será “otro año difícil para los venezolanos”.

Fernández aseguró que ha recorrido “el país intensamente y he visto la miseria en la que está sumergida la población”, con “gente trancando las calles, niños con hambre, enfermedades en la piel, comunidades que pasan meses sin agua, niños que no van a la escuela porque no tienen transporte o zapatos”.

Fue enfático al advertir que esta situación “no va a mejorar” mientras el “gobierno permanezca en el poder” y persista el “modelo económico” que ha destruido el sector productivo y ha acabado con el empleo en ese país.

Dijo que las sanciones internacionales “son poco eficientes” para lograr el objetivo que se proponen y porque “terminan afectando a las víctimas más que a los victimarios”.

“Veo al gobierno de Biden cambiando las formas, pero no el fondo, por lo menos no sustancialmente”, anticipó.

Finalmente, Fernández aseveró que en el 2021 ve una “oportunidad de rectificación por parte del liderazgo opositor”, dejando a un lado las “diferencias subalternas que los separan”.

