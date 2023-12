Venezuela: Denuncian desaparición forzada de presidente de Súmate

"Estamos denunciando la desaparición forzada que se vivió, ya que no le permitieron llamar a sus familiares ni a sus abogados de confianza, y a su vez denunciando lo ocurrido el día viernes 8 de diciembre en la audiencia”, dijo la abogada Stefania Migliorini, coordinadora jurídica del Foro Penal, este lunes 11 de diciembre.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/ForoPenal/status/1734294057667514428&partner=&hide_thread=false #11D Equipo jurídico del @ForoPenal Caracas, acompañaron a la Sr. María Eugenia Abad, esposa de Roberto Abdul quien fuera arbitrariamente arrestado el miércoles #6D por agentes del estado, presentando denuncia ante el Ministerio Público.

Vía @stefmiglio

Atentos, seguimos. pic.twitter.com/fgv1CG7f0q — Foro Penal (@ForoPenal) December 11, 2023

Tras la audiencia del pasado viernes, María Eugenia Abad denunció maniobras judiciales para imponer un defensor público al presidente de Súmate. "Mientras sus abogados privados estábamos en tribunales esperando la audiencia de presentación, el tribunal se trasladó hasta la sede de El Helicoide donde él está preventivamente privado de libertad y ahí le realizó la audiencia de presentación sin permitir acceso a sus abogados de confianza", enfatizó la abogada Migliorini a las afueras de la Fiscalía.

Fijan delitos, pero no hay información

María Eugenia Abad reiteró que no sabe las condiciones en las que se encuentra el presidente de Súmate. Según la Fiscalía, Roberto Abdul habría formado parte de un plan para favorecer a Guyana.

"Yo no he tenido contacto con él. No he podido constatar su integridad física, me preocupa su salud. Él toma medicamentos diarios para varias condiciones que tiene, no sé si se lo han administrado ni si le han dado comida. No tengo ningún tipo de noticia de él", indicó Abad.

Por su parte, el director del Foro Penal, Alfredo Romero, dijo que la detención de Roberto Abdul corrobora el patrón de violación de derechos humanos del régimen de Nicolás Maduro.

"Esto en definitiva es violatorio a los derechos humanos y al debido proceso, al derecho a la defensa y es algo que ya hemos denunciando ante diferentes instancias nacionales e internacionales porque ya ha ocurrido anteriormente. Pasó igual con el defensor de DDHH Javier Tarazona, igual a escondidas sin abogados. Es un patrón que ocurre de manera constante en este tipo de casos”, señaló Romero en entrevista con VPI TV este lunes 11 de diciembre.

Recrudece represión

Amnistía Internacional (AI) denunció que los nuevos ataques contra el espacio cívico confirman el anunciado recrudecimiento de la política de represión del gobierno (régimen) de Maduro.

"Las estructuras de represión del gobierno (régimen) de Nicolás Maduro en Venezuela permanecen intactas, así como su uso selectivo para silenciar las voces que les son incómodas. Los anuncios del fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, en los que difunde las órdenes de detención de un número de personas abiertamente críticas al gobierno, solo confirman el repunte de represión que viene advirtiendo la sociedad civil venezolana e internacional desde hace meses.Una de esas personas, Roberto Abdul, ya fue detenida el 6 de diciembre", puntualizó AI.

Al mismo tiempo, la organización recordó al régimen que la situación de Abdul podría constituir una desaparición forzada y podría ser sujeto a la investigación abierta por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI).

@snederr

FUENTE: Foro Penal / Amnistía Internacional