Venezuela se consolida como el país con las mayores reservas de oro en América Latina

A nivel continental, solo Estados Unidos supera las reservas venezolanas lo cual destaca su relevancia en el contexto internacional, señala TE.

Desde 2020, las reservas de oro de Venezuela se han mantenido estables, reflejando una estrategia económica orientada a preservar el valor y fortalecer la economía. En un contexto de incertidumbre económica global, contar con una sólida base de reservas auríferas es clave para mantener la estabilidad y la confianza tanto nacional como internacional.

Otros países latinoamericanos también se enfocan en fortalecer sus reservas de oro. Brasil ha incrementado significativamente sus reservas en los últimos años, pasando de 67,36 toneladas en 2020 a 129,65 toneladas a finales de 2022. Este incremento es parte de una estrategia para diversificar y reforzar sus reservas internacionales, país que llegó a ocupar el primer lugar de reservas en la región.

¿Por qué el oro es tan importante?

Según Trading Economics las reservas de oro juegan un papel fundamental en la estabilidad económica de los países latinoamericanos. El oro es considerado un activo seguro, especialmente en épocas de crisis y volatilidad financiera.

En las redes sociales las personas se preguntan si Venezuela ostenta esa posición con esta reserva de oro, porque esto no se ve reflejado en la calidad de vida de los ciudadanos. Los comentarios apuntan a que este metal precioso no "reluce" en los bolsillos de la gente. Otros optaron por una expresión muy coloquial "Oro parece, plata no es".

Dentro de América Latina, las reservas de oro son significativamente más bajas que en las grandes potencias mundiales, pero siguen siendo un recurso estratégico para los países de la región.

Países con más oro de América Latina en 2024 según sus reservas (en los bancos centrales):

En la décima posición está Colombia con alrededor de 4,68 toneladas de este metal.

En el puesto nueve Guatemala con 6,89 toneladas de oro en sus reservas.

Paraguay en la octava posición con alrededor de 8,19 toneladas.

Con 22,45 toneladas Bolivia se ubica como el séptimo regional.

En el número seis Ecuador con 33,78 toneladas de este precioso metal.

con 33,78 toneladas de este precioso metal. Perú en la quinta posición con un total de 34,67 toneladas de reservas.

En Argentina en la cuarta posición con 61,74 toneladas .

. En la tercera casilla México con más de 120 toneladas

En la segunda posición Brasil quien posee alrededor de 130 toneladas de este precioso metal

Y la nación con más reservas de oro en Latinoamérica es Venezuela con alrededor de 161 toneladas.

El régimen de Nicolás Maduro ha dicho que que Venezuela pasará en 2025 a ser el país con mayores reservas de oro en el mundo, con 8,900 toneladas, meta que contemplaba el Plan Nacional Minero 2019-2025. Sin embargo, esta proyección no se ha cumplido, lo cual debe estar en poder del Banco Central para que sean certificadas como tales.

“Tenemos una reserva ya certificada de 2,236 toneladas de oro, pero el plan establece que para el año 2025 vamos a pasar a ser la primera reserva de oro en el mundo, con 8.900 toneladas", precisaba el plan.

Según datos del primer trimestre del 2023, el país con las reservas más grandes de oro es Estados Unidos con 8,133.46 toneladas. En segundo lugar, se encuentra el banco central de Alemania que disponía de unas reservas de aproximadamente 3,355 toneladas de oro.