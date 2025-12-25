Xiomara Castro asegura que dejará el poder en enero mientras Asfura recibe reconocimiento internacional

El candidato presidencial hondureño y empresario Nasry Asfura, del Partido Nacional, habla durante su mitin de cierre de campaña en Tegucigalpa el 22 de noviembre de 2025. Los hondureños acudirán a las urnas el 30 de noviembre para elegir un presidente, 128 miembros del Congreso Nacional, 298 alcaldes y 20 representantes al Parlamento Centroamericano.

TEGUCIGALPA — La presidenta de Honduras, Xiomara Castro , aseguró que culminará su mandato constitucional el próximo 27 de enero de 2026 , fecha en la que está prevista la investidura del presidente electo Nasry Asfura , en medio de un clima de alta polarización política tras las elecciones del pasado 30 de noviembre.

“Reitero que estaré en este cargo de presidenta de la República, como lo manda la Constitución, hasta el 27 de enero de 2026, ni un día más ni un día menos”, afirmó Castro en un mensaje difundido en video con motivo de la Navidad, citado por Europa Press.

La mandataria anunció que en los próximos días informará sobre el cierre del año 2025 y el proceso de transición gubernamental, luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamara ganador a Asfura, candidato del Partido Nacional, pese a reconocer que 1.73% de las actas presentan inconsistencias.

Xiomara Castro defiende su "legado"

Castro sostuvo que su gestión se desarrolló en condiciones adversas, heredando —según dijo— “la deuda más alta de la historia, un país sin luz y abrazado por las tinieblas del crimen organizado”. En ese contexto, destacó la extradición de más de 50 capos del narcotráfico a Estados Unidos y afirmó que Honduras dejó de ser un “narcoestado”.

Pese a las críticas, incluyendo el escándalo de familiares por nexos con el narcotráfico, la presidenta defendió su legado. “Hoy nuestro gobierno es reconocido a nivel mundial y cuenta con las mejores calificaciones en el combate al narcotráfico, reducción de homicidios, seguridad, reducción de la pobreza y desarrollo social”, afirmó. “Tenemos la frente en alto, misión cumplida”, agregó, agradeciendo el respaldo ciudadano y enviando un mensaje navideño a la población.

Nasralla denuncia irregularidades

Por su parte, el candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, un exaliado de la izquierdista Castro, rechazó la proclamación de Asfura y calificó la decisión del CNE como “ilegal”, al cuestionar que fuera adoptada por dos de los tres consejeros propietarios, junto con un consejero suplente.

“Eso es ilegal, no sé cómo la van a dar y desconozco quién la está dando”, afirmó Nasralla en declaraciones al canal hondureño HCH, citadas por Infobae. Aseguró haber documentado presuntas irregularidades en el conteo, incluyendo actas “violadas” y la existencia de un supuesto “algoritmo” que favorecía al Partido Nacional, acusaciones que el CNE ha rechazado.

Nasralla también respaldó las objeciones del consejero Marlon Ochoa, un aliado de Castro, quien se opuso a avanzar con la declaratoria antes de concluir el escrutinio especial de actas con inconsistencias. Según los datos oficiales, Asfura obtuvo 1,479,822 votos (40,27%), frente a 1,452,796 sufragios (39,53%) de Nasralla, una diferencia estrecha que ha alimentado las denuncias de fraude.

La proclamación se produjo con el 99.93% de las actas escrutadas, pero sin concluir el recuento especial, una decisión que el CNE justificó en la necesidad de ofrecer certidumbre institucional antes del plazo máximo legal, fijado para el 30 de diciembre.

Reconocimiento internacional

Mientras la oposición insiste en un recuento “voto por voto”, opción descartada por la autoridad electoral, Asfura ha recibido un rápido respaldo internacional. Gobiernos de Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana felicitaron al presidente electo en un comunicado conjunto, destacando el desempeño del CNE y el civismo de la ciudadanía hondureña.

“Deseamos que la transición se desarrolle de manera pacífica y ordenada, contribuyendo al fortalecimiento de la democracia en la región”, señalaron las cancillerías firmantes, que también valoraron el acompañamiento de las misiones de observación de la OEA y la Unión Europea, según el comunicado difundido por fuentes diplomáticas.

Desde Washington, el secretario de Estado Marco Rubio felicitó a Asfura pocos minutos después de confirmarse su victoria, subrayando el interés de Estados Unidos en una transición ordenada en Honduras.

FUENTE: Con infomación de Europa Press / Infobae