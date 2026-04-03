domingo 5  de  abril 2026
SALUD

Autoexigencia y perfeccionismo pueden influir en la migraña, según especialistas

Estudios recientes y evidencia clínica apuntan a que factores psicológicos como la sensibilidad emocional y el estrés prolongado inciden en la percepción del dolor

El Día de Acción Internacional contra la Migraña es el 12 de septiembre

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Pixabay
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

La autoexigencia, el perfeccionismo y la sensibilidad emocional podrían desempeñar un papel relevante en la forma en que las personas experimentan la migraña, según advierten especialistas, en un contexto donde crece la evidencia científica que vincula factores psicológicos con esta enfermedad neurológica.

La psicóloga sanitaria Sandra Ferrer, cofundadora de Migralia, explicó que en consulta es frecuente encontrar pacientes con altos niveles de responsabilidad y control, cuyo sistema nervioso permanece en constante estado de alerta. “Esto genera una hipervigilancia que influye directamente en la percepción del dolor”, señaló.

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Diversos estudios respaldan esta observación. Una investigación publicada en 2023 en Acta Neurologica Belgica encontró que las personas con migraña —especialmente aquellas con aura— presentan mayor sensibilidad sensorial que la población general. A su vez, trabajos difundidos en 2024 en Scientific Reports identificaron patrones cognitivos marcados por altos estándares y autocrítica en estos pacientes.

"Eventos negativos"

A estos factores se suman las experiencias adversas en la infancia. Un estudio con más de 20.000 participantes evidenció que quienes enfrentaron múltiples eventos negativos tempranos tienen mayor riesgo de desarrollar enfermedades crónicas, incluida la migraña. Esta combinación puede llevar a una desregulación del sistema nervioso, aumentando la sensibilidad al dolor y dificultando la gestión emocional.

Por su parte, el bioquímico Albert Ferrer advirtió que la autoexigencia, cuando se asocia a una percepción constante de amenaza, puede convertirse en un factor de estrés crónico. “El sistema nervioso aprende a reaccionar incluso ante situaciones seguras como si fueran peligrosas”, explicó, al tiempo que destacó que este proceso puede revertirse mediante entrenamiento y abordajes terapéuticos.

La evidencia científica actual apunta a que la migraña no depende únicamente de factores físicos, sino de la interacción entre aspectos biológicos, psicológicos y sociales. En este sentido, especialistas aseguran que comprender estos elementos podría mejorar el tratamiento y la calidad de vida de quienes padecen esta condición.

FUENTE: Con información de Europa Press

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