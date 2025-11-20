jueves 20  de  noviembre 2025
SALUD

Cáncer de páncreas aumenta y lo propician muchos factores que hay que conocer

La enfermedad ha duplicado su incidencia en los últimos 25 años y se prevé que se convierta en la segunda causa de muerte en 2030, según médico oncólogo

Cáncer de páncreas

Cáncer de páncreas

UNIVERSITY OF LOUVAIN / ARCHIVO
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La incidencia del cáncer de páncreas está aumentando con rapidez en el mundo y se prevé que sea la segunda causa de muerte por cáncer en 2030, circunstancia que se debe en gran parte a su avance silencioso, sin síntomas claros, por lo cual su detección a tiempo es complicada, según médicos oncólogos.

En EEUU es la tercera causa de muerte por esta enfermedad y su tasa de supervivencia es de 13%, porque generalmente se diagnostica cuando ya está avanzado. No es el más común pero es mortal, señalan instituciones especializadas.

Lee además
La buena noticia
La buena noticia

La buena noticia: Nueva vacuna contra cáncer de páncreas y colorrectal muestra eficacia en 21 pacientes
Dr. Guillermo Potdevin Stein.
SALUD

Radioterapia en menos tiempo: una nueva forma de tratar el cáncer de mama

Ante ello, un especialista señala múltiples elementos que propician la aparición y desarrollo del esta enfermedad, y que las personas deben conocer para estar atentos ante la aparición de un tumor tan agresivo,

Enfermedad multifactorial

“Es un fenómeno multifactorial, atribuido a la combinación de factores de riesgo tanto modificables, como no modificables, así como también a una mejor detección, y a los avances diagnósticos", dice el especialista José Ignacio Martín Valadés, jefe de Sección de Tumores Digestivos del MD Anderson Cancer Center Madrid–Hospiten, a una publicación especializada en salud.

La detección precoz del cáncer de páncreas es complicada, advierte. La mayor parte de los casos aparecen sin síntomas claros que pueden atribuirse a otras causas y que no deben ser ignorados, como dolor abdominal que se irradia en la espalda, ictericia, pérdida de peso o de hambre sin motivo, o una diabetes reciente pueden ser señales clave que no deben ignorarse.

Por esta razón, los casos se diagnostican en fases avanzadas, dice.

Elementos del cáncer de páncreas

Martín Valadés, especialista en Oncología Médica, menciona los factores o elementos diversos que inciden en la aparición del cáncer de páncreas y a los cuales hay que estar atentos.

En principio, hay factores no modificables relacionados generalmente con el envejecimiento, pues se diagnostica con frecuencia después de los 60 años de edad, aunque “hay un aumento de incidencia en pacientes jóvenes por el estilo de vida y por predisposición genética”, indica.

En la enfermedad influye con más frecuencia "claramente" el tabaquismo, responsable de 25% a 30% de los casos de cáncer de páncreas.

Otros factores

Sin embargo, otros factores que influyen en el desarrollo de la enfermedad son:

  • Obesidad y sedentarismo: el sobrepeso y la falta de actividad física aumentan el riesgo de manera significativa, con un riesgo de cerca de entre 20% y 60% por encima del resto de la población.
  • Diabetes tipo 2 mal controlada.
  • Pancreatitis crónica: incrementa considerablemente el riesgo de cáncer, sobre todo si se asocia a consumo de alcohol o de tabaco.
  • Factores genéticos y antecedentes familiares: cerca del 10% de los pacientes tiene una base hereditaria relacionada.
  • Dieta poco saludable: una alimentación rica en grasas, azúcares, y carnes procesadas, con menos frutas y verduras, contribuye al aumento del riesgo.
  • Consumo excesivo de alcohol y en combinación con otros factores como el tabaco.

FUENTE: InfoSalud/ Europa Press; Memorial Sloan Kettering Cancer Center

Temas
Te puede interesar

Estudio afirma que una píldora para adelgazar logra reducir 10% del peso en 18 meses

2026 viene con cambios en el mercado de salud y el Obamacare. ¿Qué se puede esperar?

Vitaminas vs. comida real: ¿Pueden los suplementos sustituir la alimentación?

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El alcalde mexicano Carlos Manzo recibió hasta seis disparos y fue trasladado aún con vida en una ambulancia al Hospital Fray Juan de San Miguel, donde murió el 1 de noviembre
Investigación

Detienen a uno de los autores intelectuales del asesinato de alcalde que indignó a México

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump.
EEUU

Trump firma ley para hacer públicos los archivos del caso Epstein y apunta a figuras demócratas

Tic tac tic tac, Maduro
OPINIÓN

Tic tac tic tac, Maduro

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, el presidente de EEUU, Donald Trump, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin. 
Conflicto bélico

Ucrania habría recibido propuesta de paz de EEUU que implicaría "ceder territorio y reducir ejército"

Esta composición fotográfica muestra al presidente estadounidense Donald Trump  (izq.) y al alcalde electo de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani
POLÍTICA

Trump planea recibir a Zohran Mamdani en la Casa Blanca

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en la Casa Blanca.
CONDENA

Trump exige el peso de la ley contra radicales demócratas que llamaron a la desobediencia militar

Por Leonardo Morales
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.
Borrador de un acuerdo

La Casa Blanca afirma que el plan de paz propuesto es "bueno" tanto para Rusia como para Ucrania

Lote propuesto para edificar la Biblioteca Presidencial Donald J. Trump, al lado de la Torre de la Libertad.
TRIBUNALES

Florida blinda transferencia de tierras para Biblioteca Trump en Miami ante freno judicial

Esta composición fotográfica muestra al presidente estadounidense Donald Trump  (izq.) y al alcalde electo de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani
POLÍTICA

Trump planea recibir a Zohran Mamdani en la Casa Blanca

La representante federal demócrata por Florida Sheila Cherfilus-McCormick es acusada de fraude. 
BAJO LA LUPA

Acusan a congresista federal de Florida de desviar $5 millones en fondos de FEMA