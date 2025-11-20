Cáncer de páncreas aumenta y lo propician muchos factores que hay que conocer

MIAMI .- La incidencia del cáncer de páncreas está aumentando con rapidez en el mundo y se prevé que sea la segunda causa de muerte por cáncer en 2030, circunstancia que se debe en gran parte a su avance silencioso, sin síntomas claros, por lo cual su detección a tiempo es complicada, según médicos oncólogos.

En EEUU es la tercera causa de muerte por esta enfermedad y su tasa de supervivencia es de 13%, porque generalmente se diagnostica cuando ya está avanzado. No es el más común pero es mortal, señalan instituciones especializadas.

SALUD Radioterapia en menos tiempo: una nueva forma de tratar el cáncer de mama

La buena noticia La buena noticia: Nueva vacuna contra cáncer de páncreas y colorrectal muestra eficacia en 21 pacientes

Ante ello, un especialista señala múltiples elementos que propician la aparición y desarrollo del esta enfermedad, y que las personas deben conocer para estar atentos ante la aparición de un tumor tan agresivo,

Enfermedad multifactorial

“Es un fenómeno multifactorial, atribuido a la combinación de factores de riesgo tanto modificables, como no modificables, así como también a una mejor detección, y a los avances diagnósticos", dice el especialista José Ignacio Martín Valadés, jefe de Sección de Tumores Digestivos del MD Anderson Cancer Center Madrid–Hospiten, a una publicación especializada en salud.

La detección precoz del cáncer de páncreas es complicada, advierte. La mayor parte de los casos aparecen sin síntomas claros que pueden atribuirse a otras causas y que no deben ser ignorados, como dolor abdominal que se irradia en la espalda, ictericia, pérdida de peso o de hambre sin motivo, o una diabetes reciente pueden ser señales clave que no deben ignorarse.

Por esta razón, los casos se diagnostican en fases avanzadas, dice.

Elementos del cáncer de páncreas

Martín Valadés, especialista en Oncología Médica, menciona los factores o elementos diversos que inciden en la aparición del cáncer de páncreas y a los cuales hay que estar atentos.

En principio, hay factores no modificables relacionados generalmente con el envejecimiento, pues se diagnostica con frecuencia después de los 60 años de edad, aunque “hay un aumento de incidencia en pacientes jóvenes por el estilo de vida y por predisposición genética”, indica.

En la enfermedad influye con más frecuencia "claramente" el tabaquismo, responsable de 25% a 30% de los casos de cáncer de páncreas.

Otros factores

Sin embargo, otros factores que influyen en el desarrollo de la enfermedad son:

Obesidad y sedentarismo: el sobrepeso y la falta de actividad física aumentan el riesgo de manera significativa, con un riesgo de cerca de entre 20% y 60% por encima del resto de la población.

el sobrepeso y la falta de actividad física aumentan el riesgo de manera significativa, con un riesgo de cerca de entre 20% y 60% por encima del resto de la población. Diabetes tipo 2 mal controlada.

Pancreatitis crónica: incrementa considerablemente el riesgo de cáncer, sobre todo si se asocia a consumo de alcohol o de tabaco.

incrementa considerablemente el riesgo de cáncer, sobre todo si se asocia a consumo de alcohol o de tabaco. Factores genéticos y antecedentes familiares: cerca del 10% de los pacientes tiene una base hereditaria relacionada.

cerca del 10% de los pacientes tiene una base hereditaria relacionada. Dieta poco saludable: una alimentación rica en grasas, azúcares, y carnes procesadas, con menos frutas y verduras, contribuye al aumento del riesgo.

una alimentación rica en grasas, azúcares, y carnes procesadas, con menos frutas y verduras, contribuye al aumento del riesgo. Consumo excesivo de alcohol y en combinación con otros factores como el tabaco.

FUENTE: InfoSalud/ Europa Press; Memorial Sloan Kettering Cancer Center