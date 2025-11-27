Cáncer de pulmón: la detección temprana abre un halo de esperanza

Detección temprana: Incluye tomografía computarizada de baja dosis (LDCT), biomarcadores en sangre y el uso de inteligencia artificial para mejorar la precisión diagnóstica.

El cáncer de pulmón es una enfermedad en la que las células del tejido pulmonar crecen de manera descontrolada formando un tumor, cuya agresividad depende del tipo: de células pequeñas o no pequeñas. Se trata de uno de los cánceres más mortales y agresivos; sin embargo, si se detecta a tiempo, puede ofrecer un halo de esperanza.

Los avances científicos en todo el mundo han transformado el abordaje de esta enfermedad. Hoy se sabe que la detección temprana, junto con terapias personalizadas y nuevas inmunoterapias, mejora la supervivencia y la calidad de vida de los pacientes, según el Instituto Nacional del Cáncer (NIH) de EEUU. En este sentido, la combinación de tecnología (IA), biomarcadores y tratamientos innovadores marca el camino hacia un manejo más eficaz.

La epidemia de tabaco es una de las mayores amenazas para la salud pública que el mundo haya enfrentado jamás, responsable de más de 7 millones de muertes al año, así como de discapacidad y sufrimiento a largo plazo por enfermedades relacionadas con el tabaco. Todas las formas de consumo de tabaco son perjudiciales y no existe un nivel seguro de exposición al tabaco.

Paso a paso

Existen pacientes con perfiles de alto riesgo, como:

Fumadores (activos y pasivos).

Personas con salud pulmonar debilitada (asmáticos o con antecedentes de neumonía).

Hijos de pacientes que fallecieron por cáncer de pulmón.

Para ellos se recomienda realizar pruebas periódicas de detección temprana.

Prevención: Considera factores de riesgo como tabaquismo, exposición a radón y asbesto, además de la importancia del cribado sistemático.

Inmunoterapia: Ensayos clínicos clave como CheckMate 816 y Keynote-671, junto con nuevas estrategias de inmunoterapia intratumoral.

Terapias dirigidas: Fármacos innovadores como osimertinib, amivantamab y repotrectinib, además del hallazgo de la proteína Capicua, que actúa como barrera natural contra mutaciones KRAS y TP53.

Estos medicamentos de terapia dirigida funcionan de distinta manera que los que se usan normalmente en la quimioterapia (quimio). A veces funcionan cuando los medicamentos de quimioterapia no son eficaces, y a menudo tienen efectos secundarios diferentes. Actualmente, los medicamentos de terapia dirigida se usan con más frecuencia para el cáncer de pulmón avanzado, ya sea con quimioterapia o por sí solos.

Medio ambiente a considerar

Según la Sociedad Americana del Cáncer dentro de las investigaciones también se sigue explorando algunas de las otras causas del cáncer de pulmón, como la exposición al asbesto, el radón y el gas del escape de diésel. En algunos países ya se han tomado medida para la prohibición del asbesto en los techos de viviendas (en sectores más humildes).

Alimentación, nutrición y medicinas

Los investigadores buscan la forma de usar vitaminas o medicinas que prevengan el cáncer de pulmón en personas de alto riesgo, pero, hasta el momento, con ninguna de ellas se ha demostrado una clara disminución del riesgo.

Algunos estudios sugieren que una alimentación rica en frutas y verduras puede ofrecer cierta protección, aunque los estudios de seguimiento no lo han confirmado. Aunque es probable que el efecto protector de las frutas y verduras en el riesgo de cáncer de pulmón sea mucho menor que el aumento del riesgo por fumar, aunque se sugiere alcanzar un peso saludable y llevar una alimentación rica en frutas, verduras y de granos integrales aún puede ser útil.

Cinco años de avances

Entre 2020 y 2025, la investigación ha recorrido un camino que va desde la detección temprana con nuevas tecnologías hasta terapias personalizadas que prolongan la vida de miles de pacientes.

2020: Consolidación de programas de cribado con LDCT, reduciendo la mortalidad en fumadores de alto riesgo.

2021: Aprobación de nuevos inhibidores EGFR y ALK, ampliando opciones de terapias dirigidas.

2022: Publicación del ensayo CheckMate 816, que confirma la eficacia de la inmunoterapia neoadyuvante antes de cirugía.

2023: Aplicación de inteligencia artificial en diagnóstico por imágenes, alcanzando una precisión superior al 95 %.

2024: Resultados del ensayo Keynote-671, que muestran beneficios de la inmunoterapia perioperatoria en supervivencia libre de recaída.

2025: Presentación del estudio MARIPOSA (amivantamab + lazertinib) y descubrimiento de la proteína Capicua como barrera natural contra mutaciones KRAS y TP53.

En apenas cinco años, la ciencia ha transformado el panorama del cáncer de pulmón: de una enfermedad con pronóstico sombrío a un campo donde la esperanza es posible.

Pruebas recomendadas

Las radiografías de tórax se han estudiado como método de detección, pero no han demostrado beneficios significativos en la supervivencia, por lo que no se recomiendan.

Actualmente, la prueba más eficaz es la tomografía computarizada de baja dosis (LDCT), indicada para personas con alto riesgo (principalmente fumadores o exfumadores). Las investigaciones demuestran que realizar LDCT anualmente antes de la aparición de síntomas reduce el riesgo de morir por cáncer de pulmón.

Guías de la American Cancer Society: Recomiendan LDCT anual para personas entre 50 y 80 años que cumplan los criterios de riesgo. Aunque la LDCT expone una pequeña cantidad de radiación, esta es menor que la de una tomografía convencional y el procedimiento es rápido, indoloro y no requiere preparación especial.

Programa de acceso gratuito de Color Health

American Cancer Society (ACS)

Recomienda LDCT anual para personas entre 50 y 80 años con historial de tabaquismo.

La mayoría de seguros (incluyendo Medicare y Medicaid) cubren la prueba sin costo bajo la Ley ACA.

Guías ACS. [cancer.org]