Según explica el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de EEUU una persona se diagnostica con diabetes cuando no produce la cantidad suficiente de insulina o no puede usarla adecuadamente. Es decir, cuando no hay suficiente insulina o las células dejan de responder a la insulina, queda demasiada azúcar en el torrente sanguíneo y, con el tiempo, esto puede causar problemas de salud graves, como enfermedad del corazón, pérdida de la visión y enfermedad de los riñones.Aunque todavía los científicos no han encontrado la cura a esta enfermedad, las investigaciones han sido alentadoras en cuanto a la prevención, y mucho más cuando de alimentos recomendados se trata.