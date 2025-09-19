viernes 19  de  septiembre 2025
"Dormir con plantas es malo": expertos aclaran por qué no te roban oxígeno ni son peligrosas

Las plantas aportan beneficios reales: decoran, ayudan a crear un ambiente más agradable y pueden reducir el estrés, contribuyendo a una mayor sensación de bienestar en casa

Dormir con plantas.&nbsp;

Dormir con plantas. 

Imagen creada por AI/COPILOT para DLA

Durante años se ha repetido la idea de que tener plantas en el dormitorio es perjudicial porque por la noche "consumen oxígeno" y podrían dificultar la respiración. Sin embargo, la ciencia ha demostrado que se trata de un mito: la cantidad de oxígeno que absorben es insignificante para la salud humana.

En ausencia de luz, las plantas dejan de realizar la fotosíntesis y pasan a la respiración celular, proceso en el que absorben oxígeno y expulsan dióxido de carbono. Sin embargo, las cifras desmontan cualquier alarma. Según cálculos del científico Martin Gent en 70 preguntas curiosas de la ciencia (Siruela, 2013), a lo largo de una noche una persona consume entre el 2% y el 3% del oxígeno de una habitación cerrada de 20 m*, mientras que una planta en maceta apenas llega al 0,1%. Comparado con dormir acompañado de otra persona o de una mascota, el impacto de una planta es irrelevante.

A esta confusión se sumó la popularización de un estudio de la NASA de 1989, que muchos interpretaron como prueba de que las plantas podían influir de forma decisiva en el aire interior. En realidad, aquel trabajo, dirigido por el investigador Bill Wolverton, no analizaba el consumo de oxígeno, sino la capacidad de ciertas especies para reducir compuestos orgánicos volátiles (COV) en ambientes cerrados, como laboratorios o hábitats espaciales.

La evidencia posterior matizó ese entusiasmo. En 2019, una revisión publicada en Nature por Michael Waring (Universidad de Drexel, EE.UU.) analizó más de 190 experimentos previos y concluyó que el efecto de las plantas en espacios cotidianos es muy limitado. Para lograr el mismo impacto que una ventilación normal de una hora, sería necesario colocar entre 100 y 1.000 plantas en una sola habitación.

Por tanto, dormir con plantas en la habitación no supone ningún riesgo. Aunque absorben oxígeno durante la noche y expulsan dióxido de carbono, la cantidad es mínima y no afecta a la salud. La clave, como recuerdan los expertos, está en mantener la habitación ventilada al menos una vez al día durante una hora, una medida suficiente para garantizar la calidad del aire en cualquier hogar.

A cambio, las plantas aportan beneficios reales: decoran, ayudan a crear un ambiente más agradable y pueden reducir el estrés, contribuyendo a una mayor sensación de bienestar en casa.

FUENTE: Con información de Europa Press

Nicolás Maduro (centro), pronunciando un discurso junto al ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López (izq.), durante una reunión con miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en Caracas, el 28 de diciembre de 2023. 
VENEZUELA

EEUU recibe colaboración de jefe de aviación militar de Maduro tras deserción

Jaqueline García Roves, alcaldesa de Hialeah, junto a Rosie Cordero Stutz, sheriff del condado. 
GUERRA AVISADA

Hialeah: mano dura contra vertido ilegal de basura

El dictador socialista de Venezuela, Nicolás Maduro, y el presidente de EEUU, Donald Trump.
TENSIONES

Trump niega conversaciones para un cambio de régimen en Venezuela

El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez.
COLOMBIA

Supremo de Colombia ratifica la libertad del expresidente Álvaro Uribe

Esta fotografía, publicada por el Gobierno de la Región de Sajalín el 30 de julio de 2025, muestra el tsunami que azotó Severo-Kurilsk, en la isla de Paramushir, en las islas Kuriles del norte de Rusia. Uno de los terremotos más fuertes jamás registrados azotó el Lejano Oriente, escasamente poblado, la madrugada del 30 de julio, provocando tsunamis de hasta cuatro metros (12 pies) en el Pacífico y provocando evacuaciones desde Hawái hasta Japón. 
MUNDO

Retiran alerta de tsunami tras sismo de magnitud 7,8 frente a costas del oeste de Rusia

