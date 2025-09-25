Expertos revelan los siete pasos para el "súper envejecimiento" y una vida más plena

MIAMI.- Mantener una vida larga y plena no depende únicamente de la genética. Según especialistas en longevidad, existen hábitos cotidianos que pueden marcar la diferencia y permitir lo que llaman el “súper envejecimiento”: llegar a la vejez con vitalidad, lucidez y propósito.
Los expertos en envejecimiento David Cravit y Larry Wolf, cofundadores de la revista digital SuperAgingNews.com, compartieron con Fox News los principios que promueven en su más reciente publicación The SuperAging Workbook, continuación de su libro de 2023 SuperAging: Getting Older Without Getting Old (SuperAging: Envejecer sin envejecer).
En él, describen las llamadas “7 A del súper envejecimiento”, que consideran claves para una salud óptima y una vida más longeva. “Puede que tenga 65 años, pero podría tener 30 años más aquí. Puedo hacer cosas nuevas, crecer, aprender y realizarme”, afirmó Cravit.
Las siete claves del súper envejecimiento
Actitud: mantener una mentalidad positiva no solo reduce el estrés, sino también la inflamación, origen de muchas enfermedades asociadas a la edad. “Las personas con actitud positiva viven más”, recordó Cravit.
Conciencia: estar al tanto de los últimos avances médicos y científicos sobre longevidad permite adoptar cambios en la dieta o la rutina diaria que mejoran la calidad de vida.
Actividad: el ejercicio físico y mental resulta indispensable. Wolf recomienda moverse varios minutos al día y ejercitar constantemente el cerebro con nuevos retos. A sus más de 80 años, practica Tai Chi con espada para estimular tanto su cuerpo como su mente.
Logro: tras la jubilación, las metas siguen siendo esenciales. Aprender algo nuevo, estudiar o dedicarse al voluntariado contribuye a mantener el propósito de vida.
Apego: cultivar relaciones sólidas con la pareja, familiares y amigos ayuda a sostener la juventud emocional. “Ampliar tu red social es muy importante”, dijo Wolf, quien lleva casi seis décadas de matrimonio.
Autonomía: La independencia física y financiera es otro pilar del súper envejecimiento. Administrar los recursos propios garantiza seguridad y control en la vejez.
Evitación: se trata de evitar riesgos, como el edadismo o las estafas en línea, cada vez más comunes. Wolf advierte que los adultos mayores deben ser cautelosos con la información que consumen y con quienes buscan aprovecharse de ellos.
Una vida plena a cualquier edad
Los autores insisten en que el “súper envejecimiento” está al alcance de cualquiera que adopte hábitos sencillos y sostenidos: buena actitud, ejercicio, alimentación adecuada, relaciones sociales y metas personales.
“Son cosas básicas y cotidianas que prácticamente cualquiera puede hacer. Y te garantizarán una vida más larga, más sana y mucho más plena”, concluyó Wolf en declaraciones a Fox News.
FUENTE: Con información de Fox News