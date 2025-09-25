Expertos revelan los siete pasos para el "súper envejecimiento" y una vida más plena

MIAMI.- Mantener una vida larga y plena no depende únicamente de la genética. Según especialistas en longevidad, existen hábitos cotidianos que pueden marcar la diferencia y permitir lo que llaman el “súper envejecimiento” : llegar a la vejez con vitalidad, lucidez y propósito.

Los expertos en envejecimiento David Cravit y Larry Wolf , cofundadores de la revista digital SuperAgingNews.com, compartieron con Fox News los principios que promueven en su más reciente publicación The SuperAging Workbook, continuación de su libro de 2023 SuperAging: Getting Older Without Getting Old (SuperAging: Envejecer sin envejecer).

En él, describen las llamadas “7 A del súper envejecimiento”, que consideran claves para una salud óptima y una vida más longeva. “Puede que tenga 65 años, pero podría tener 30 años más aquí. Puedo hacer cosas nuevas, crecer, aprender y realizarme”, afirmó Cravit.

Las siete claves del súper envejecimiento

Actitud: mantener una mentalidad positiva no solo reduce el estrés, sino también la inflamación, origen de muchas enfermedades asociadas a la edad. “Las personas con actitud positiva viven más”, recordó Cravit.

Conciencia: estar al tanto de los últimos avances médicos y científicos sobre longevidad permite adoptar cambios en la dieta o la rutina diaria que mejoran la calidad de vida.

Actividad: el ejercicio físico y mental resulta indispensable. Wolf recomienda moverse varios minutos al día y ejercitar constantemente el cerebro con nuevos retos. A sus más de 80 años, practica Tai Chi con espada para estimular tanto su cuerpo como su mente.

Logro: tras la jubilación, las metas siguen siendo esenciales. Aprender algo nuevo, estudiar o dedicarse al voluntariado contribuye a mantener el propósito de vida.

Apego: cultivar relaciones sólidas con la pareja, familiares y amigos ayuda a sostener la juventud emocional. “Ampliar tu red social es muy importante”, dijo Wolf, quien lleva casi seis décadas de matrimonio.

Autonomía: La independencia física y financiera es otro pilar del súper envejecimiento. Administrar los recursos propios garantiza seguridad y control en la vejez.

Evitación: se trata de evitar riesgos, como el edadismo o las estafas en línea, cada vez más comunes. Wolf advierte que los adultos mayores deben ser cautelosos con la información que consumen y con quienes buscan aprovecharse de ellos.

Una vida plena a cualquier edad

Los autores insisten en que el “súper envejecimiento” está al alcance de cualquiera que adopte hábitos sencillos y sostenidos: buena actitud, ejercicio, alimentación adecuada, relaciones sociales y metas personales.

“Son cosas básicas y cotidianas que prácticamente cualquiera puede hacer. Y te garantizarán una vida más larga, más sana y mucho más plena”, concluyó Wolf en declaraciones a Fox News.

FUENTE: Con información de Fox News