viernes 26  de  diciembre 2025
CONSEJOS

Hervir las medias pantys, expertos hablan sobre su efectividad

La idea parte de la creencia de que el calor y el frío extremos pueden "endurecer" las fibras y evitar que se rompan con facilidad

No hay una fórmula mágica que garantice que una media nunca se rompa, y los métodos basados en hervirlas o someterlas a temperaturas extremas no solo no aportan beneficios, sino que pueden acelerar su deterioro.

No hay una fórmula mágica que garantice que una media nunca se rompa, y los métodos basados en hervirlas o someterlas a temperaturas extremas no solo no aportan beneficios, sino que pueden acelerar su deterioro.

Michal Jarmoluk /Pixabay

La búsqueda de maneras de evitar carreras en las medias ha dado lugar, desde hace décadas, a toda clase de trucos domésticos. Uno de los más extendidos propone hervir las pantys y después congelarlas para hacerlas supuestamente más resistentes. Muchas personas lo han escuchado en su entorno o lo han visto en redes, pero ¿realmente funciona? ¿Tiene algún fundamento en el cuidado de tejidos sintéticos?

La idea parte de la creencia de que el calor y el frío extremos pueden "endurecer" las fibras y evitar que se rompan con facilidad. Sin embargo, las medias actuales están fabricadas con materiales delicados como nylon y elastano, diseñados para ser flexibles, no para soportar temperaturas tan altas.

Lee además
El equipo de investigadores del ISCIII han identificado qué cambios en el genoma (metilación de A ó en C en la secuencia GATC) inhiben la actividad de la girasa, una enzima esencial de S. pneumoniae, sobre la que actúan las fluoroquinolonas.    
AVANCE

Un estudio aporta nuevos datos sobre la acción de los antibióticos contra el neumococo
Cenas de fin de año. 
CONSEJOS

Digestiones pesadas en fin de año. ¿Cómo evitar problemas?

¿Es efectivo?

De hecho, hervir medias panty es contraproducente: el calor intenso puede deformar la estructura del nylon, debilitar el elastano y generar microdaños invisibles que hacen que la prenda se rompa incluso antes. Tampoco el congelado garantiza resultados; aunque el frío puede dar una sensación temporal de firmeza, no existe evidencia de que mejore la durabilidad a largo plazo.

Las recomendaciones de los fabricantes coinciden en algo: evitar por completo el calor extremo y los choques térmicos, porque aceleran el desgaste y reducen la elasticidad, que es precisamente lo que permite que la media se adapte al cuerpo sin romperse.

Expertos hablan

Las tiendas especializadas, como MisPantys, y los fabricantes de medias coinciden en varios consejos prácticos que sí ayudan a alargar la vida útil de la prenda:

Las pantys deben manipularse con cuidado desde el primer momento. Elegir la talla correcta, revisar que no haya anillos, pulseras o uñas que puedan enganchar la tela y colocárselas siempre sentada reduce el riesgo de tirones. Es aconsejable recoger la media desde la punta del pie y deslizarla con suavidad, ajustándola poco a poco hasta la cintura.

En cuanto al lavado, lo ideal es hacerlo a mano, con agua tibia y un detergente suave, evitando tanto el suavizante como el agua caliente, que deterioran las fibras. Las medias deben secarse al aire, lejos de fuentes de calor y sin retorcerlas, para no dañar su estructura.

El almacenamiento también influye. Guardarlas separadas del resto de prendas, en cajones o cajas de superficie lisa, ayuda a evitar enganches con cremalleras, botones u otros tejidos. Mantenerlas dobladas y ordenadas evita nudos que pueden generar tensiones en la tela.

¿Existe un truco infalible?

No hay una fórmula mágica que garantice que una media nunca se rompa, y los métodos basados en hervirlas o someterlas a temperaturas extremas no solo no aportan beneficios, sino que pueden acelerar su deterioro. La mejor forma de prevenir carreras sigue siendo el cuidado cotidiano: elegir la prenda adecuada, manipularla con atención y lavarla siguiendo los consejos de los fabricantes.

Aun así, muchas personas recurren a un pequeño recurso para frenar una carrera ya iniciada: un toque de esmalte transparente o de laca en el borde del hilo corrido. No evita que aparezca, pero sí impide que avance.

FUENTE: Con información en EUROPA PRESS

Temas
Te puede interesar

Whatsapp: No abra ningún link de supuesta foto porque podrían "hackearle" el celular

La huella digital se inicia muy temprano: el 81% de los bebés tiene presencia en las redes

La exclusión digital, un nuevo reto que enfrentan los adolescentes en Navidad

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Un grupo de migrantes es procesado por agentes de la Patrulla Fronteriza después de cruzar el río ilegalmente, el 4 de febrero de 2024 en las afueras de Eagle Pass, Texas.
Acuerdo

República de Palau acepta acoger a migrantes expulsados de EEUU que no hayan cometido delitos

Familiares de los presos políticos en Venezuela exigen su liberación
VENEZUELA

Régimen excarcela a decenas de presos políticos poselectorales mientras mantiene a centenares en sus mazmorras

José Feliciano se presenta antes de un partido entre los Mets de Nueva York y los Piratas de Pittsburgh en el Citi Field el 15 de septiembre de 2022 en la ciudad de Nueva York. 
MÚSICA

"Feliz Navidad" de José Feliciano hace historia en el Holiday 100 de Billboard

El boxeador e influencer estadounidense Jake Paul (izq.) y el boxeador británico Anthony Joshua pelean en un combate de peso pesado sin título en el Kaseya Center en Miami, Florida, el 19 de diciembre de 2025. 
Boxeo

La pelea Jake Paul vs Anthony Joshua reunió a 33 millones de espectadores en Netflix

La lotería Powerball es popular en EEUU
LOTERÌA

Navidad millonaria: Powerball deja premio histórico de $1,817 millones en Arkansas

Te puede interesar

El secretario de Estado de EEUU Marco Rubio y el ministro de Exteriores de Brasil Mauro Vieira, el 16OCT25 en la Casa Blanca en Washington.
Informe Otálvora

Gobierno Trump aprieta con Maduro y afloja con Lula

Por EDGAR C. OTÁLVORA
Un grupo de migrantes es procesado por agentes de la Patrulla Fronteriza después de cruzar el río ilegalmente, el 4 de febrero de 2024 en las afueras de Eagle Pass, Texas.
Acuerdo

República de Palau acepta acoger a migrantes expulsados de EEUU que no hayan cometido delitos

Por su historia, peregrinos cristianos, turistas judíos o turistas en general de Israel o de otras partes del mundo, visitan Nazaret especialmente durante la temporada navideña. 
ISRAEL

Desde Nazaret, donde nació Jesús, un mensaje de paz y humanidad

Familiares de los presos políticos en Venezuela exigen su liberación
VENEZUELA

Régimen excarcela a decenas de presos políticos poselectorales mientras mantiene a centenares en sus mazmorras

José Feliciano se presenta antes de un partido entre los Mets de Nueva York y los Piratas de Pittsburgh en el Citi Field el 15 de septiembre de 2022 en la ciudad de Nueva York. 
MÚSICA

"Feliz Navidad" de José Feliciano hace historia en el Holiday 100 de Billboard