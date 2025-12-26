Hervir las medias pantys, expertos hablan sobre su efectividad

No hay una fórmula mágica que garantice que una media nunca se rompa, y los métodos basados en hervirlas o someterlas a temperaturas extremas no solo no aportan beneficios, sino que pueden acelerar su deterioro.

La búsqueda de maneras de evitar carreras en las medias ha dado lugar, desde hace décadas, a toda clase de trucos domésticos. Uno de los más extendidos propone hervir las pantys y después congelarlas para hacerlas supuestamente más resistentes. Muchas personas lo han escuchado en su entorno o lo han visto en redes, pero ¿realmente funciona? ¿Tiene algún fundamento en el cuidado de tejidos sintéticos?

La idea parte de la creencia de que el calor y el frío extremos pueden "endurecer" las fibras y evitar que se rompan con facilidad. Sin embargo, las medias actuales están fabricadas con materiales delicados como nylon y elastano, diseñados para ser flexibles, no para soportar temperaturas tan altas.

AVANCE Un estudio aporta nuevos datos sobre la acción de los antibióticos contra el neumococo

¿Es efectivo?

De hecho, hervir medias panty es contraproducente: el calor intenso puede deformar la estructura del nylon, debilitar el elastano y generar microdaños invisibles que hacen que la prenda se rompa incluso antes. Tampoco el congelado garantiza resultados; aunque el frío puede dar una sensación temporal de firmeza, no existe evidencia de que mejore la durabilidad a largo plazo.

Las recomendaciones de los fabricantes coinciden en algo: evitar por completo el calor extremo y los choques térmicos, porque aceleran el desgaste y reducen la elasticidad, que es precisamente lo que permite que la media se adapte al cuerpo sin romperse.

Expertos hablan

Las tiendas especializadas, como MisPantys, y los fabricantes de medias coinciden en varios consejos prácticos que sí ayudan a alargar la vida útil de la prenda:

Las pantys deben manipularse con cuidado desde el primer momento. Elegir la talla correcta, revisar que no haya anillos, pulseras o uñas que puedan enganchar la tela y colocárselas siempre sentada reduce el riesgo de tirones. Es aconsejable recoger la media desde la punta del pie y deslizarla con suavidad, ajustándola poco a poco hasta la cintura.

En cuanto al lavado, lo ideal es hacerlo a mano, con agua tibia y un detergente suave, evitando tanto el suavizante como el agua caliente, que deterioran las fibras. Las medias deben secarse al aire, lejos de fuentes de calor y sin retorcerlas, para no dañar su estructura.

El almacenamiento también influye. Guardarlas separadas del resto de prendas, en cajones o cajas de superficie lisa, ayuda a evitar enganches con cremalleras, botones u otros tejidos. Mantenerlas dobladas y ordenadas evita nudos que pueden generar tensiones en la tela.

¿Existe un truco infalible?

No hay una fórmula mágica que garantice que una media nunca se rompa, y los métodos basados en hervirlas o someterlas a temperaturas extremas no solo no aportan beneficios, sino que pueden acelerar su deterioro. La mejor forma de prevenir carreras sigue siendo el cuidado cotidiano: elegir la prenda adecuada, manipularla con atención y lavarla siguiendo los consejos de los fabricantes.

Aun así, muchas personas recurren a un pequeño recurso para frenar una carrera ya iniciada: un toque de esmalte transparente o de laca en el borde del hilo corrido. No evita que aparezca, pero sí impide que avance.

FUENTE: Con información en EUROPA PRESS