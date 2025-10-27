Adamari López muestra cicatrices de su batalla contra el cáncer de mama

MIAMI. - La presentadora y actriz Adamari López ha utilizado su plataforma en redes sociales para sumarse a la campaña de concienciación del cáncer de mama , que se celebra durante el mes de octubre.

López, diagnosticada con la enfermedad en 2005, compartió una fotografía en Instagram en la que muestra abiertamente las cicatrices resultantes de su mastectomía , veinte años después de recibir el diagnóstico.

En su publicación, la conductora ofreció un reflexivo mensaje sobre el proceso de superación de la enfermedad. "En esta foto no veo dolor, veo un renacer", expresó López sobre la imagen capturada por el fotógrafo Omar Cruz.

Este periodo, conocido globalmente como el "Mes Rosa", es una campaña internacional dedicada a reforzar la sensibilización sobre la enfermedad, promover la detección temprana a través de mamografías y autoexámenes, y recaudar fondos para la investigación.

La artista subrayó cómo la experiencia ha redefinido su perspectiva sobre la vida y la autoaceptación.

"Veo fuerza, fe y un cuerpo que aprendí a amar con cada cicatriz. Porque la verdadera belleza nace del valor de seguir adelante, de levantarse y comenzar de nuevo, aunque la vida te ponga muchas veces a prueba," afirmó, enfatizando su mensaje de resiliencia y gratitud.

Creando conciencia

El testimonio de López no es un hecho aislado; a lo largo de las últimas dos décadas, la celebridad se ha convertido en una voz activa en la lucha contra este tipo de cáncer.

La presentadora ha colaborado con diversas organizaciones y campañas, como la iniciativa 'Remisión con una Misión' de Aflac, que busca educar al público hispano sobre la importancia de las revisiones médicas periódicas y la detección temprana, un factor que ella misma atribuye a su supervivencia.

El mensaje de la presentadora puertorriqueña busca inspirar a sus seguidores y reforzar la necesidad vital de la prevención y la detección oportuna del cáncer de seno.