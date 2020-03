WellFitMiami insta a hacer ejercicios en tiempos de crisis

“Como todo emprendedor y propietario de negocio me he visto muy afectado por la situación del coronavirus. Sin embargo, creo que en momentos como estos es cuando las personas debemos unirnos, ayudarnos mutuamente y brindar un servicio que mejore nuestro estado de ánimo y nuestra salud”, dijo a DIARIO LAS AMÉRICAS Isnovel Navarro, quien decidió adentrarse en el mundo artístico y del fitness de Miami como entrenador personal, tras una exitosa carrera como acróbata circense representando a Cuba alrededor del mundo.

“El circo me dio la disciplina y hoy, como entrenador personal, gracias a esa escuela he logrado crear un estilo propio, divertido y que se ajusta a las metas de cada persona.”

Modificando hábitos y rutinas

Si antes de la llegada del coronavirus muy pocas personas mantenían una vida activa en Miami yendo al gimnasio o haciendo una rutina de ejercicios al aire libre o en casa, lo más probable es que en cuarentena esto empeore. Es por ello que Isnovel Navarro ha implementado diversos entrenamientos a través de una aplicación y clases en línea para sus miles de seguidores.

“A partir del 1ro de abril comenzamos las clases por la plataforma de Zoom y continuaremos ejercitando a las personas por medio de Instagram Live. Además, ya está disponible nuestra aplicación la cual contiene entrenamientos creados por mí, y asesoría nutricional para que no haya excusas”, dijo. “Ejercitarse no requiere de grandes espacios, sino de rutinas eficientes y que se diseñen según las necesidades o el objetivo de cada persona. Esta pandemia nos ha demostrado que la salud es lo primero, por eso me esfuerzo por brindar a través de las plataformas digitales un entrenamiento básico que mejore la actividad cardiorrespiratoria, los músculos y el sistema inmunológico. Por otra parte, el ejercicio reduce los niveles de estrés y ansiedad que nos trae la cuarentena, y hemos creado una comunidad de apoyo muy grande para subirnos el ánimo e impulsarnos entre todos”, agregó Navarro.

Marcando la diferencia

Durante este período que nos conlleva a permanecer inactivos, muchos gimnasios están ofreciendo clases grupales a través de sus perfiles de redes sociales, otros tienen aplicaciones donde comparten sus rutinas más sencillas y hasta han habilitado canales de YouTube en los que presentan opciones para hacer ejercicios.

Sin embargo, Navarro ha decidido ir más allá creando rutinas personalizadas según las metas de cada usuario, y brindando motivación y competitividad amistosa entre sus participantes como parte del proceso.

“Lo importante es que la gente sepa elegir una rutina de acuerdo con sus objetivos físicos. Considerando que no todo el mundo tiene herramientas deportivas en casa, estoy trabajando entrenamientos sin usar otro elemento más que el cuerpo. Generando circuitos sencillos, pero de alta intensidad en los que realizamos de 3 a 4 ejercicios sin parar, por periodos de 5 a 10 minutos y con descansos de entre 30 segundos y 1 minuto. Esto permitirá a los usuarios seguir quemando grasa y calorías por las próximas 48 horas de actividad normal”.

“Por otra parte, todos estamos pasando una situación financiera difícil, así que estoy enseñando a mis alumnos a -en lugar de pesas- usar cualquier objeto como mancuernas, desde botellones de agua hasta artículos de uso diario. Para quienes prefieren usar solo el peso de su propio cuerpo, estoy creando rutinas que les permitan trabajar con saltos y ejercicios isométricos, que son los que ejercen tensión sobre el músculo de forma estacionaria,” indicó el entrenador, quien invitó a no perder la fe en tiempos de crisis.

Si desea saber cómo unirte a los entrenamientos de WellFitMiami, llame a Isnovel Navarro al 786-473-4019 o escríbele a través de su perfil en Instagram @wellfitmiami.