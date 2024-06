¿Qué figuras estarán ausentes en la Copa América 2024? Lesiones y decisiones de los jugadores

Argentina podría decirse que está casi igual a la que ganó el Mundial en Catar. Pero no contará con Paulo Dybala. El jugador de la Roma quedó afuera de la lista de cara a la Copa América 2024, ya que Lionel Scaloni no quiso convocarlo.

Si bien es cierto, Dybala nunca fue la figura de Argentina, pues con Lionel Messi, Ángel Di María y Lautaro Martínez, queda mucho para quitarles ese protagonismo. Pero "La Joya" vivió momentos inigualables en Catar, cuando la selección necesitaba revulsivos después de la hora de partido.

messidybala.jpg Lionel Messi y Paulo Dybala (derecha) durante un entrenamiento de Argentina en el Mundial, el martes 29 de noviembre de 2022 en Doha, Catar. AP /Jorge Saenz

Quizás la falta de Dybala no sea tan llamativa como si lo es la de Neymar en Brasil. El máximo goleador de esta selección en la historia, no se recuperó de la ruptura de ligamentos que sufrió a finales de 2023 y por eso no podrá jugar el campeonato.

Sin duda, ver a Brasil sin Neymar, es muy complicado. Le toca el momento a Vinicius de brillar y tratar de convertirse en la nueva figura de la canarinha.

Además, jugadores como Casemiro, del Manchester United, y el arquero Ederson, del Manchester City, tampoco jugarán el campeonato de selecciones.

Uruguay que tiene credenciales para alzarse como dueño de la Copa América, tiene un equipo rejuvenecido. Darwin Núñez es la carta de Marcelo Bielsa para el ataque. Un lugar que por más de diez años le perteneció a Edinson Cavani. El delantero de Boca Juniors no está en el mejor momento de su carrera. De hecho, ya está tocando sus últimos episodios como jugador y por esa razón no fue convocado para la celeste.

Cavani, segundo máximo goleador de este equipo, tomó la decisión de retirarse del combinado nacional justo antes del inicio del torneo.

En Chile, la sorpresa fue el no llamado a leyendas de esa selección como Arturo Vidal y Gary Medel, jugadores muy importantes en la obtención del bicampeonato, quienes no tuvieron un buen rendimiento en los primeros seis meses del año y por eso fueron borrados por Ricardo Gareca.

Arturo Vidal "Lo que pasó entre Perú y Colombia son cosas del fútbol", opinó el volante chileno Arturo Vidal el lunes. "No les tenemos nada de rabia. Este partido es diferente, es para pasar a una final". AP

La selección Colombia faltan dos futbolistas que son muy importantes en su evolución con el pasar de los años, pero que actualmente no están para ser llamados, como el caso de Radamel Falcao y Juan Guillermo Cuadrado. El primero no tuvo muchos minutos en el Rayo Vallecano, mientras que el segundo estuvo lesionado gran parte de la temporada y por eso solo jugó unos cuantos minutos con el Inter de Milán.

Un arquero histórico para Costa Rica se pierde la competición, pues Keylor Navas no estará presente, tras anunciar su retiro de las canchas.

Navas.jpg El guardameta de Costa Rica, Keylor Navas, reacciona durante el difícil compromiso de su combinado ante España en el Mundial de Catar. AFP

Si Perú quería ocasionar miedo tenía que tener a su mejor figura del momento, pero Yoshimar Yotún, mediocampista, se perderá el torneo debido a una lesión en los ligamentos de la rodilla izquierda.

Los favoritos que si estarán en la Copa América

Ahora haciendo un punto y aparte. No todo es malo que falten figuras importantes en la Copa América. También hay mucho por el cual emocionarse. Las estrellas que si estarán y podrán dar un espectáculo de altura.

Argentina goza de la buena saluda de Lionel Messi y eso es más que suficiente para garantizar en Estados Unidos.

Brasil cuenta con Vinicius, quien se está convirtiendo en la cara del fútbol mundial con sus recientes conquistas con el Real Madrid.

Uruguay debe aprovechar el talento de Darwin Núñez, que el Liverpool vio en él, pero falta por explorar.

Colombia puede darse el gusto de alzar en los hombros a Luis Díaz, que en la actualidad se cotiza como una máxima estrella del mundo.

Venezuela se mete en esta lista, por muy raro que parezca y es que Salomón Rondón cuenta con el mejor momento de su carrera. Es el jugador con más goles anotados en 2024 por encima Cristiano Ronaldo, Messi y cualquier otro jugador del planeta.