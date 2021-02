Abogada venezolana desata sus dotes artísticas en Miami

“El arte y la creatividad siempre fueron un pasatiempo en mi vida, en especial en mi época de juventud”, agregó la fundadora de la marca Mardelia Rivero Jewelry, quien reconoce que heredó de su abuela la pasión por las manualidades, que hoy ha convertido en su oficio.

“Mi abuelita era costurera, pero también todas mis tías hacen muñecas, carteras, vestidos, es decir, crecí en una familia humilde que vivía del trabajo de sus manos y de su talento. Así que las manualidades siempre han sido parte de mi vida”.

Reinventarse en tiempos de crisis

Cada diseño de Mardelia Rivero se inspira en un sentimiento, otras veces en una piedra, un bordado especial, un color, o un pedido. Pero la pregunta que se realiza la artista es siempre la misma: “¿Cual es mi misión como artesana frente a la mujer de hoy?”

En este sentido, Mardelia Rivero y su equipo han trazado una hoja de ruta distinta, que invita a explorar la naturaleza y a crear cercanía y belleza a través de un encuentro único con sus creaciones que celebran a la mujer de una manera cariñosa y sencilla. Todo con el fin de invitarla a mirarse nuevamente a los ojos, y a creer en sus sueños, tal como lo hizo ella.

“Creer en uno mismo es la clave para convertir un pasatiempo en una actividad rentable. Suena fácil de decir, pero cuesta mucho. A mí me tuvieron que ayudar a creer en mí misma”, dijo la artesana, quien hoy trabaja junto a Global Business International, compañía que asesora a empresarios e inversionistas que buscan establecer sus negocios en Estados Unidos.

“A ellos y a mi familia les agradezco la fuerza y la guía que me ha sostenido en este camino, porque uno como emprendedor puede tener una excelente idea y mucho talento, pero si no sabe crear un plan de trabajo y si no tiene las estrategias claras a través de las cuales va a posicionar su marca y a encauzar sus sueños, la tarea se hace doblemente difícil”, añadió.

Sobre sus piezas

Mardelia Rivero comenzó a crear piezas artesanales en su época de estudiante universitaria por distracción, ya que reconoce, era su manera de relajarse y abstraerse del mundo.

“Cuando era adolescente me gustaban las cosas diferentes, no quería llevar lo mismo que usaba todo el mundo, y comencé creando piezas para mí en mis tiempos libres”, dijo sobre el oficio que hoy es su fuente laboral.

Imaginar es el primer paso para poder diseñar, por eso para Mardelia la invitación es a mirarnos a nosotras mismas, y recordarnos que debemos estar presente con los pies en la tierra, tocando y sintiendo todo lo que nos apasiona.

“Quiero que las mujeres sepan que sus talentos escondidos pueden ser esa llave que les permita explorar un nuevo mundo por descubrir”, dijo la artista que destaca por el uso de piedras con las que, a su juicio, se adquiere más fortaleza y se despierta la creatividad.

“Las piedras están íntimamente ligadas a la naturaleza, por eso brindan muchísima energía”, finalizó Rivero, quien actualmente causa sensación en redes sociales gracias a una pieza que lleva por nombre Llamador de ángeles, un collar de 30 pulgadas que al final tiene una bola que en determinados momentos hace un sonido armónico y sutil como si fuera un cascabel.

Según la artesana, cuenta la leyenda que cuando la bola que cuelga del collar suena, es porque el ángel de la guarda de quien lo utiliza viene a su presencia.

Mardelia Rivero Jewelry realiza pedidos personalizado,s y también vende piezas individuales y sets. Si desea conocer más acerca de su trabajo, visite mardeliarivero.com.