Abogados de Lizzo solicitan que se desestime demanda contra la cantante

Sin embargo, aunque en 2024 un juez determinó que la cantante no podía ser demandada personalmente, la compañía de Lizzo, Big Grrrl Touring, aún lidia con el proceso.

Ante esto, el equipo legal de la artista ha solicitado al juez que desestime las acusaciones de la diseñadora, alegando que se trata de una demanda absurda y que se burla de: "las verdaderas víctimas (de abuso)".

Solicitud

El viernes 18 de julio, los abogados presentaron una moción señalando que Daniels no tiene testigos que respalden sus denuncias.

“Daniels no es víctima de discriminación ni acoso, sino una exempleada descontenta con un ego inflado, venganzas personales… y una sed insaciable de publicidad gratuita. Su frívola demanda se burla de las verdaderas víctimas y de las leyes diseñadas para protegerlas", manifestó el abogado Marty Singer, representante de Big Grrrl Touring.

Asimismo, se enfatizó que Daniels fue despedida porque no cumplía con las labores asignadas y no por discriminación.

"BGBT despidió a Daniels porque no podía trabajar productivamente con su representante, carecía de experiencia, no quería continuar con el tour e incumplió las normas de seguridad, el protocolo del tour y las instrucciones de su representante. A pesar de estar supuestamente traumatizada por el presunto acoso y discriminación, no ofrece información específica que respalde sus acusaciones ni un solo testigo o documento que corrobore sus absurdas acusaciones", señaló el abogado.

Por su parte, el abogado de Daniels, Ron Zambrano, dijo a Billboard, que él y su cliente esperan que la moción sea denegada y llevar el caso a juicio.

"La moción carece de fundamento, y la defensa lo sabe, pero su modus operandi es tratar todas las demandas como si no tuvieran fundamento para proceder, culpando repetidamente a la víctima. No funcionará".