miércoles 17  de  junio 2026
MÚSICA

Academia de la Grabación anuncia nuevas categorías en los Grammy

En una nota de prensa, su director, Harvey Mason jr, compartió su entusiasmo, explicando que el año 2027 reflejará el crecimiento que se ve en la música

Bad Bunny posa con los premios a Álbum del Año, Mejor Álbum de Música Urbana y Mejor Interpretación de Música Global durante la 68ª edición de los Premios Grammy en el Crypto.com Arena el 1 de febrero de 2026 en Los Ángeles, California.

Bad Bunny posa con los premios a Álbum del Año, Mejor Álbum de Música Urbana y Mejor Interpretación de Música Global durante la 68ª edición de los Premios Grammy en el Crypto.com Arena el 1 de febrero de 2026 en Los Ángeles, California.

Matt Winkelmeyer / Getty Images via AFP

REDACCIÓN INTERNACIONAL.- Los próximos premios Grammy, que se entregarán el 7 de febrero de 2027, tendrán cinco nuevas categorías, entre ellas la de mejor canción latina y la de mejor interpretación de pop asiático, que se sumarán a las 95 ya existentes.

La Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación (National Academy of Recording Arts and Sciences) añadió en su web de los Grammy Awards las cinco nuevas categorías: Mejor interpretación de pop asiático, Mejor interpretación de R&B en dúo o grupo, Mejor interpretación vocal de pop tradicional, Mejor álbum de Folk tradicional, Mejor canción latina.

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En una nota de prensa difundida el martes, su director, Harvey Mason jr, compartió su entusiasmo, explicando que el año 2027 reflejará "el extraordinario crecimiento que se ve en la música", destacando que "los cambios hechos por los miembros de la Recording Academy hablan de la amplitud de la industria musical de hoy y de los numerosos géneros, oficios y creadores que la moldean".

Ascenso latino

Llama la atención la nueva categoría Mejor Canción latina, que premia a las canciones donde el español predomina, con más del 51 % de la letra, confirmando que este idioma está tomando cada vez más presencia en el panorama musical internacional.

Esta nueva categoría aparece después de que el portorriqueño Bad Bunny hiciera historia en la edición 68 de los Grammy al convertirse en el primer artista en ganar el premio a mejor álbum del año con un disco íntegramente en español.

La academia de los Grammy ya no solo depende de los Grammy Latinos para valorar la música en este idioma, sino que añade una nueva categoría a las existentes Mejor álbum de pop latino, Mejor álbum de música mexicana (incluida tejana), Mejor álbum de jazz latino, Mejor álbum de rock latino o alternativo y Mejor álbum de música latina tropical.

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La creación de una categoría dedicada a la música asiática es otra gran sorpresa, en medio del auge del K-pop, que arrasó internacionalmente en 2025, y el regreso en julio del año pasado de la banda coreana BTS, la más emblemática de este género.

Con estas nuevas categorías, la academia estadounidense aspira a abrirse a más diversidad musical y dar voz a artistas y categorías delegadas generalmente en un segundo plano de las instituciones.

En su comunicado, la academia anunció también un nuevo proceso de voto, permitiendo a los expertos de varios géneros votar a hasta 15 categorías, y una actualización en los criterios categorías de Mejor nuevo artista, Mejor álbum histórico, Mejor notas de álbum, así como la elegibilidad de los álbum y las recompensas de los compositores.

FUENTE: EFE

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