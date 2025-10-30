jueves 30  de  octubre 2025
Maluma y Roselyn Sánchez se unen para conducir los Latin Grammy 2025

La Academia también reveló que Raphael será homenajeado como Persona del Año 2025 de la Academia Latina de la Grabación

Maluma se presenta en vivo desde el teatro del Virgin Hotels Las Vegas para SiriusXM y Pandora el 8 de febrero de 2024 en Las Vegas, Nevada.

AFP/Mike Coppola/ Vía Getty Images
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La Academia Latina de la Grabación ultima detalles para la 26ª edición de los Latin Grammy, y tras semanas anunciando quiénes serán los artistas que protagonizarán actuaciones musicales, ahora la institución ha revelado a los encargados de conducir la velada: Maluma y Roselyn Sánchez.

Esta gala será el debut para el colombiano como presentador de un galardón; mientras que la boricua repite por octava vez la experiencia, pues en el pasado ha conducido otros premios.

Entre los artistas que Los subirán al escenario del MGM Grand Garden Arena en Las Vegas se encuentran Kacey Musgraves, Rauw Alejandro, Carlos Santana, Grupo Frontera, Christian Nodal y Edgar Barrera. Éstos se unen a otros artistas ya confirmados como Pepe Aguilar, Gloria Estefan, Los Tigres Del Norte y Carín León.

La Academia también reveló que Raphael será homenajeado como Persona del Año 2025 de la Academia Latina de la Grabación.

Ceremonia

Este año, Bad Bunny lidera las nominaciones, incluyendo álbum del año por Debí Tirar Mas Fotos. Seguido por Edgar Barrera y el dúo argentino CA7RIEL & Paco Amoroso, con 10 nominaciones respectivamente.

Este año, la ceremonia de los Latin Grammys se llevará a cabo el 13 de noviembre y será transmitida ppor TelevisaUnivision en Estados Unidos, a partir de las 8 p.m. ET.

La Premiere de los Latin Grammys, ceremonia en la que se otorgarán la mayoría de los premios, precederá a la transmisión televisiva.

