MÚSICA

Latin Grammy regresan a Las Vegas con Bad Bunny al frente

Con su DeBÍ TiRAR MáS FOToS, Bad Bunny conquistó a la Academia Latina de la Grabación y compite por el Álbum, Grabación y Canción del Año

Bad Bunny se presenta en el escenario de los Premios de la Música iHeartRadio 2025 en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California, el 17 de marzo de 2025.

AFP/Kevin Winter

LOS ÁNGELES.- El artista puertorriqueño Bad Bunny, con doce nominaciones, es el gran favorito de la 26ª edición de los Grammy Latinos que regresarán este jueves a Las Vegas, luego de un intervalo de dos años en España y Miami.

A la par de la disputa está el dúo argentino Ca7riel & Paco Amoroso con diez nominaciones, al igual que el laureado productor y compositor mexicano Édgar Barrera.

Con su DeBÍ TiRAR MáS FOToS, Benito Antonio Martínez Ocasio conquistó a la Academia Latina de la Grabación y compite por el Álbum, Grabación y Canción del Año, los tres premios más importantes de la noche de la música latina.

Bad Bunny, de 31 años, viene de ser nominado además a las mismas tres categorías de los Grammy americanos que se celebrarán en febrero en Los Ángeles.

El reguetonero llega imparable, luego de una taquillera residencia musical en su natal Puerto Rico y las expectativas para su esperado espectáculo del medio tiempo de la final de la Liga de Fútbol Americano. Este mes arrancará además su gira mundial en República Dominicana.

Pero el conejo malo tendrá que verse las caras con los argentinos Ca7riel & Paco Amoroso, que con su Papota, también buscan hacerse con los más importantes gramófonos de la noche.

Son las primeras nominaciones para el explosivo dúo de hip hop, que viene de abrirle varios conciertos en América Latina al rapero estadounidense Kendrick Lamar, gran favorito para los Grammy Awards 2026.

Édgar Barrera, quien como productor y compositor ha cosechado más de 70 nominaciones en la premiación latina, disputa también Canción y Grabación del Año por su trabajo junto a Karol G en Si antes te hubiera conocido.

El sencillo de su reciente Tropicoqueta le dio además una nominación a mejor canción tropical a la colombiana que el año que viene abrirá la tercera noche del prestigioso festival Coachella en California.

Otra estrella que llega pisando fuerte es la brasileña Liniker, quien en 2022 se convirtió en la primera artista transgénero en llevarse un Grammy Latino.

Su exitoso álbum Caju le valió siete nominaciones, incluyendo las tres principales de la noche.

El álbum del año estará disputado además por Alejandro Sanz, Carín León, Gloria Estefan, Joaquina, Rauw Alejandro, Vicente García y Natalia Lafourcade, otra gran favorita para esta noche con ocho nominaciones.

Raphael, persona del año

El regreso de los Grammy Latinos a Las Vegas promete fiesta por todo lo alto.

La antesala a la premiación, que se realizará en el MGM Grand Garden Arena, tendrá el tradicional homenaje a la Persona del Año que en esta ocasión recaerá en el español Raphael.

El artista de 82 años, conocido por su teatral puesta en escena y su voz gruesa, es reconocido por la Academia Latina de la Grabación por sus más de seis décadas de carrera.

Raphael tiene previsto subir al escenario también al día siguiente para participar de la premiación en la cual cantarán Bad Bunny, Karol G y Ca7riel & Paco Amoroso.

En una amplia expresión de géneros y generaciones musicales están previstas además las actuaciones de Alejandro Sanz, Carlos Santana, Rauw Alejandro, Kacey Musgraves, Edgar Barrera, Joaquina, Christian Nodal, Nathy Peluso, Elena Rose y el Grupo Frontera, entre otros.

Los Grammy Latinos comenzarán a las 8 p.m. de Las Vegas (04H00 GMT).

FUENTE: AFP

