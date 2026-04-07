Academia Latina de la Grabación nombra a Daddy Yankee Persona del Año 2026

MIAMI.- La Academia Latina de la Grabación anunció que el galardonado intérprete y productor Ramón Luis Ayala Rodríguez, conocido popularmente como Daddy Yankee , es la Persona del Año 2026.

El boricua, pionero e impulsor de la globalización del reguetón, será reconocido por sus casi tres décadas de carrera como cantante, compositor e intérprete dentro del género urbano, así como por sus esfuerzos humanitarios. La Academia lo destaca como un ejemplo de superación personal, resiliencia y creatividad.

Daddy Yankee será homenajeado en una gala privada el miércoles, 11 de noviembre de 2026, en Las Vegas, como parte de la Semana Latin Grammy. El concierto tributo contará con versiones de su reconocido repertorio interpretadas por una variedad de artistas internacionales y amigos más cercanos.

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"Daddy Yankee ha sido una figura determinante en el ascenso global de la música latina. Su liderazgo, disciplina y visión abrieron camino a un género e impulsaron a toda una generación de creadores, y hoy mantiene plena vigencia. Nos honra reconocerlo como la Persona del Año 2026 de La Academia Latina de la Grabación", manifestó Manuel Abud, CEO de La Academia Latina de la Grabación, en un comunicado de prensa.

Por su parte, Daddy Yankee agradeció el reconocimiento y aseveró que este honor es un sueño hecho realidad.

"Este reconocimiento de La Academia Latina de la Grabación es un sueño hecho realidad. Significa mucho porque representa más que una carrera de éxito; es un reconocimiento a los años de disciplina, de lucha, de fe y de compromiso con nuestra cultura. Recibir algo así es honrar a Puerto Rico, a todos los latinos y, específicamente, a toda esa generación que creyó en nuestra música cuando nadie la entendía", enfatizó el Rey del Reguetón.

Trascendencia en la música

Ramón Luis Ayala Rodríguez creció en los barrios de Las Lomas y Villa Kennedy en San Juan, Puerto Rico. En medio de una vida rodeada de una realidad social compleja, desarrolló su propio lenguaje musical.

"En un contexto en el que el reguetón era estigmatizado por la sociedad, él no solo defendió el arte, sino que también contribuyó decisivamente a su legitimación cultural", sostiene el comunicado.

En 2004 lanzó Barrio fino, un álbum que redefinió la música latina en el siglo XXI, con más de ocho millones de copias vendidas y 24 semanas consecutivas en el número uno de la lista Billboard Top Latin Albums. Con el fenómeno global de Gasolina, Daddy Yankee internacionalizó el reguetón y lo fomentó entre nuevas generaciones.

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De esta manera, se convirtió en el primer artista intérprete de reguetón en realizar una gira internacional, visitando más de 29 países y llevando la música urbana a escenarios de todo el mundo. Entre sus éxitos internacionales se destacan Limbo, Con calma y Dura, los cuales se posicionaron en el número uno de múltiples países.

Otro ejemplo de su impacto en las listas musicales es Despacito, escrita en colaboración con Erika Ender y Luis Fonsi, canción que marcó un antes y un después en la industria: 16 semanas en el número uno del Billboard Hot 100, 56 semanas en el primer lugar de Hot Latin Songs, y más de 8.900 millones de reproducciones, consolidándose como uno de los fenómenos musicales más grandes de todos los tiempos.

Redefinición

En 2022, Daddy Yankee anunció su retiro de la música profesional, señalando que Legendaddy sería el último álbum de su carrera, y, posteriormente, La Última Vuelta World Tour se consolidó como una de las giras latinas más lucrativas de la historia.

Recientemente, Daddy Yankee ha desarrollado una nueva fase creativa orientada a la música con propósito, integrando reflexión espiritual, valores éticos y transformación personal. El álbum Lamento en baile incluye el tema Sonríele, que alcanzó el número uno en Billboard Latin Airplay.

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En cuanto al impacto social, Daddy Yankee es igualmente contundente. Ha trabajado como agente de cambio en Puerto Rico, ofreciendo programas sociales y educativos importantes a través de su fundación, y demostrando un compromiso real y consistente con las comunidades más vulnerables.

En años recientes, su inversión estratégica en el deporte, desde los Cangrejeros de Santurce hasta la NBA Basketball School en Puerto Rico, confirma una visión de legado orientada al desarrollo de futuras generaciones de atletas.