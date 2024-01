Actividades para disfrutar en Miami en enero

El mural The Chronicles of Miami (Las crónicas de Miami) de JR.

Visita a la nueva instalación de JR en Superblue: The Machine Behind the Art: Inside JR's Printing Press

La obra inmersiva más importante de JR hasta la fecha, The Machine Behind the Art: Inside JR's Printing Press, que abrió al público la semana pasada, invita a los espectadores a sumergirse en el mundo mecánico de JR. Tras hacerse un retrato en una de las tres cabinas fotográficas individuales, los visitantes acceden al interior de una imprenta sobredimensionada y giratoria donde ven cómo retratos gigantescos de sí mismos (1,2 m) escapan de los rodillos y flotan hasta el suelo.