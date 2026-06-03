miércoles 3  de  junio 2026
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Actriz venezolana Irene Esser y exfutbolista Iker Casillas desatan rumores de romance

Hasta el momento, ni la ex Miss Venezuela ni el exjugador han realizado declaraciones públicas para confirmar o desmentir los reportes

El portero espa&ntilde;ol&nbsp;Iker Casillas anuncia su retirada del f&uacute;tbol.

El portero español Iker Casillas anuncia su retirada del fútbol.

EUROPA PRESS
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La actriz y ex Miss Venezuela Irene Esser se encuentra en el centro del foco mediático tras ser fotografiada en Madrid junto al exguardameta español Iker Casillas. Las imágenes han desatado diversos rumores en la prensa del corazón sobre un posible romance entre ambas figuras públicas.

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De acuerdo con información publicada por la revista española Pronto, Casillas estaría viviendo una etapa de mucha ilusión al lado de la modelo venezolana de 34 años, quien en el último tiempo ha dividido su carrera profesional entre España y Latinoamérica.

Las fotografías difundidas muestran a ambos compartiendo una salida por la capital española en una actitud cercana y de total complicidad.

Hasta el momento, ni la actriz ni el exfutbolista han realizado declaraciones públicas para confirmar o desmentir los reportes de los medios de comunicación.

No obstante, la prensa española insiste en que existe una química especial entre ellos, marcando un cambio en la postura de Casillas, quien había mantenido su vida privada bajo estricta reserva durante los últimos años.

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