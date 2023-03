Acusan al rapero Travis Scott de agredir a un hombre en Manhattan

Previamente las autoridades habían confirmado a la revista People que sí había ocurrido un altercado en el local, pero no informaron que se trataba de Scott. No obstante, TMZ y el New York Post confirmaron que se trataba del artista de 30 años.

Ante la polémica, el abogado de Travis Scott, Mitchell Schuster, aseguró que se trataba de un malentendido.

“Si bien esto es claramente un malentendido que se está desproporcionado por el clickbait y la desinformación, estamos trabajando activamente con el lugar y la policía para resolver y dejar las cosas claras. Estamos seguros de que nuestro cliente será absuelto de cualquier irregularidad”, declaró a TMZ.

Esta no es la primera vez que Jacques Berman Webster II, nombre de pila del popular rapero, se ve involucrado en conflictos con la justicia de Estados Unidos.

La expareja de la empresaria y socialité Kylie Jenner, quien también es el padre de sus dos hijos, aún enfrenta cargos por la estampida que se desarrolló en el festival musical conocido como Astroworld, celebrado en Houston, en el estado de Texas, cuando el cantante salió a cantar. En el fatídico suceso diez personas perdieron la vida.

Entonces, Travis Scott ofreció indemnizar a las víctimas, sin embargo, los familiares se negaron a aceptar dinero y presentaron una demanda en contra del artista y representa a 2.800 víctimas de la estampida.

FUENTE: REDACCIÓN