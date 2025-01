Adamari López comparte algunos objetivos para este 2025

MAIMI.- Adamari López está lista para hacer frente a todo lo que trae el 2025. No obstante, la presentadora y actriz está enfocada en mantener algunos hábitos que le ayuden a lograr los objetivos que se propuso al sonar las campanadas del año nuevo.

En una entrevista que concedió a Mezcal TV, la boricua compartió algunas de las metas que se propuso para los próximos meses; entre esas continuar con la terapia, una herramienta que no solo la ha ayudado en momentos difíciles, también la ha motivado a seguir creciendo personalmente.

"Siento que a nivel personal, uno siempre puede seguir creciendo y puede seguir mejorando. Quiero buscar más ayuda psicológica, para seguir entendiendo los procesos de la vida, para a lo mejor en algún futuro tener una pareja y tener una pareja estable, no solamente tener una pareja por tener una pareja", comentó.

En este sentido, Adamari señaló que este paso le permitirá saber elegir al hombre adecuado.

Aceptación

La mujer de 53 años enfatizó que trabajar en sí mismo es no solamente ser la mejor versión, sino también en conocerse y aceptarse.

"Parte de poder entenderme, de poder aceptarme, de poder seguir conociéndome es una parte en la que uno sigue trabajando, porque a veces uno piensa que ha logrado cosas, que acepta cosas, que entiende cosas y a la hora de la verdad, vuelves y caes en el mismo patrón. Un comportamiento de 50 años no se cambia de la noche a la mañana, entonces hay que seguirlo trabajando".

Por último, la madre de Alïa también aclaró que este 2025 seguirá priorizando su salud física.

"Tengo que seguir trabajando también en seguir enfocada en una buena alimentación, en seguir haciendo ejercicios. Si no hago ejercicios se me van atrofiando los músculos; eso entonces termina degenerando en enfermedades, en que a lo mejor no tengo buena salud cuando esté todavía más grande, entonces hay que seguir trabajando en esa parte que es importantísima para tener una mejor calidad de vida", comentó.